Самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник сыграет концерт в Киеве

Пианист возвращается в Киев с эксклюзивным летним концертом

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

27 августа самый быстрый пианист мира Любомир Мельник возвращается в Киев с эксклюзивным летним концертом в Caribbean Club Concert Hall.

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В свои семьдесят Любомир Мельник является автором более 100 произведений, а в дискографии имеет более 20 изданных альбомов. Его талант признают как музыканты, так и мировые СМИ. Американский журналист и телеведущий Ричард Метцгер сказал: "Музыка Мельника одновременно и духовна, и в то же время очень физична, и ничем не отличается от суфийских кружащихся дервишей, танцующих в одном ритме. Его игра замешана на страсти, напоре и скорости. Его удивительный поток звука и каскадных гармоник непохож на все, что вы когда-либо слышали на пианино".

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что Любомир Мельник – композитор и пианист украинского происхождения, который является пионером Continuous Piano Music. Классически обученный, он сильно повлиял на движение минимализма в начале 1970-х годов. Он разработал собственный уникальный язык для фортепиано, названный в честь принципа сохранения непрерывного, непревзойденного потока звука.

Любомир Мельник – настоящий новатор, который исследовал новые направления современной музыки. Его композиции переносят слушателя в новые сферы. Видеть и слышать одно из его живых выступлений – это открытие нового разумного опыта.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

Напомним, ранее украинский композитор Евгений Хмара провел необычную акцию – пианист-виртуоз сыграл Гимн Украины в древнем и колоритном городе Будва, что в Черногории.

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