Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник сыграет концерт в Киеве

Пианист возвращается в Киев с эксклюзивным летним концертом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Любомир Мельник
Любомир Мельник
Фото: пресс-служба

27 августа самый быстрый пианист мира Любомир Мельник возвращается в Киев с эксклюзивным летним концертом в Caribbean Club Concert Hall.

Также смотрите видео о  фестивале детского уличного пианино:

В свои семьдесят Любомир Мельник является автором более 100 произведений, а в дискографии имеет более 20 изданных альбомов. Его талант признают как музыканты, так и мировые СМИ. Американский журналист и телеведущий Ричард Метцгер сказал: "Музыка Мельника одновременно и духовна, и в то же время очень физична, и ничем не отличается от суфийских кружащихся дервишей, танцующих в одном ритме. Его игра замешана на страсти, напоре и скорости. Его удивительный поток звука и каскадных гармоник непохож на все, что вы когда-либо слышали на пианино". 

Любомир Мельник
Любомир Мельник
Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что Любомир Мельник – композитор и пианист украинского происхождения, который является пионером Continuous Piano Music. Классически обученный, он сильно повлиял на движение минимализма в начале 1970-х годов. Он разработал собственный уникальный язык для фортепиано, названный в честь принципа сохранения непрерывного, непревзойденного потока звука.

Любомир Мельник – настоящий новатор, который исследовал новые направления современной музыки. Его композиции переносят слушателя в новые сферы. Видеть и слышать одно из его живых выступлений – это открытие нового разумного опыта.

Любомир Мельник
Любомир Мельник
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее украинский композитор Евгений Хмара провел необычную акцию – пианист-виртуоз сыграл Гимн Украины в древнем и колоритном городе Будва, что в Черногории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest Композитор Евгений Хмара удивил новым звучанием Гимна Украины
композитор пианино фортепиано пианист Любомир Мельник
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 11:39Fun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Новости партнеров

Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку