Санта в кожанке и спасение Рождества: появился крутой трейлер комедии от Netflix "Рождественские хроники"

В главной роли выступил актер Курт Рассел

"Рождественские хроники". Фото: Netflix

Не успели мы настроится на холодный осенний лад, как уже стоит думать о рождественских праздниках. Стриминговая платформа Netflix уже о них думает, поэтому опубликовала полноценный трейлер предстоящей комедии "Рождественские хроники".

В режиссерском кресле оказался Клей Кейтис, а вот продюсером фильма выступил Крис Коламбус, снявший первые две части "Гарри Поттера" и подаривший миру лучшую рождественскую комедию всех времен – "Один дома".

Сюжет построен вокруг брата и сестры, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел) и втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять его на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям.

В фильме снялись Курт Рассел, Дэрби Кэмп, Джуда Льюис, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Оливер Хадсон и Ламорн Моррис. Комедия "Рождественские хроники" выйдет на Netflix совсем скоро – 22 ноября.

Напомним, ранее в сети уже появился тизер фильма "Рождественские хроники".