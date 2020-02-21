Сара Полсон в роли сумасшедшей матери появилась в трейлере фильма "Беги"

Премьера фильма запланирована на май 2020 года

Компания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер триллера "Беги", главную роль в котором сыграла Сара Полсон ("Американская история ужасов"). Кстати, Полсон сыграет также и в сериале "Миссис Америка".

Кадр из фильма "Беги" Фото: YouTube

Кроме нее в картине сыграет Кира Аллен. Режиссером выступил Аниш Чаганти ("Поиск").

В центре сюжета ленты оказываются женщина по имени Диана Шерман (Сара Полсон) и ее дочь-инвалид Хлоя (Кира Аллен, которая и в жизни пользуется инвалидной коляской). Девушка учится на дому. За ней на регулярной основе ухаживает мать, которая занимается дочерью уж очень усердно. Но однажды дочь узнает о своей матери ужасную тайну.

Премьера фильма запланирована на май 2020 года.

Напомним, недавно в Сети появился тизер третьего сезона сериала "Убивая Еву". Также создатели поделились кадрами из новой части шоу. Отметим, что актрисы Сандра О и Джоди Комер вновь появятся в ролях Евы и Виланелль. Сериал продолжит исследовать необычную связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.

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