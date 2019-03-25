Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Саре Джессике Паркер – 54! Лучшие роли неугомонной актрисы

Актриса всегда выглядит потрясаще

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Сегодня, 25 марта свой день рождения отмечает любимая "кэри Бредшоу" многих незамужних девушек – актриса Сара Джессика Паркер. Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку фильмов, в которых снялась Паркер.

"Медовый месяц в Лас-Вегасе", 1992

Сара Джессика снялась вместе с Николасом Кейджем. По сюжету, парень из Нью-Йорка Джек Сингер, зарабатывающий на жизнь частным сыском. Он давно встречается со своей подругой Бетси, которую искренне считает любовью всей своей жизни. Но Джек дал странный обет своей матушке, лежащей на смертном одре, – никогда и ни при каких обстоятельствах не жениться. Бэтси, естественно, такое положение вещей не устраивает. После некоторых колебаний Джек посылает призрак покойной старушки ко всем чертям и везет Бэтси в Вегас, чтобы там, наконец, и пожениться.

"Привет семье!", 2005

Действие происходит в вымышленном городе Тайер в штате Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоунов отличается редкостным единением и взаимопониманием. В этом фильме собрано все – борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. А вот будущую невестку играет Паркер. Семейка решает вынести молодым свое решительное "фэ"с намечающимся положением вещей.

"Любовь и прочие неприятности", 2006

В фильме Сара Джессика Паркер сыграла вместе с Мэттью Макконахи. Это история о том, как, несмотря на свои 30 с лишним лет, Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственной семьей. На это у него всякий раз находятся веские, по его мнению, причины. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в неё, наконец оставит их дом.

"Супруги Морган в бегах", 2009

Джессика Паркер сыграла в картине с Хью Грантом. По сюжету, брак адвоката Пола и агента по недвижимости Мерил Морган близок к распаду. Супруг был уличен в неверности и теперь не знает как загладить вину. Во время ужина, когда Морганы обсуждали развод, неподалеку произошло убийство одного из клиентов Мерил и они стали невольными и нежелательными свидетелями. Морганам приходится принять программу защиты свидетелей, так как на них уже началась охота.

"Секс в большом городе", 2008

Это полнометражное продолжение культового сериала с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл в главных ролях. Действия фильма разворачиваются после окончания сериала и показывают, как сложились судьбы девушек после. Кэрри Брэдшоу и Биг живут совместной жизнью, и в начале фильма Биг покупает им общую квартиру в великолепном пентхаусе.  Они решают пожениться, но, как всегда, судьба вносит свои коррективы.

Напомним, ранее создатель подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер подтвердил, что уже готов сценарий третьей части "Секса...". Оказывается, в руки журналиста попала его черновая версия, а неожиданностью стало то, что герой Криса Нота мистер Биг – умрет в самом начале фильма.

Стоит отметить, что самому сериалу – уже 20 лет!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Согласно трендам 2019: Сара Джессика Паркер показала, как стильно сочетать клетку В бархатном платье с леопардовым принтом: Сара Джессика Паркер в трендовом наряде Как носить пуховик под пальто: модный урок от Сары Джессики Паркер
сара джессика паркер Секс в большом городе кэрри брэдшоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною
Папараці спіймали відомого актора РФ разом з побитою дружиною

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Сегодня, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Сегодня, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

22 мартаWellness

Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

Новости партнеров

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?