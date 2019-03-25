Саре Джессике Паркер – 54! Лучшие роли неугомонной актрисы

Актриса всегда выглядит потрясаще

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Сегодня, 25 марта свой день рождения отмечает любимая "кэри Бредшоу" многих незамужних девушек – актриса Сара Джессика Паркер. Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку фильмов, в которых снялась Паркер.

"Медовый месяц в Лас-Вегасе", 1992

Сара Джессика снялась вместе с Николасом Кейджем. По сюжету, парень из Нью-Йорка Джек Сингер, зарабатывающий на жизнь частным сыском. Он давно встречается со своей подругой Бетси, которую искренне считает любовью всей своей жизни. Но Джек дал странный обет своей матушке, лежащей на смертном одре, – никогда и ни при каких обстоятельствах не жениться. Бэтси, естественно, такое положение вещей не устраивает. После некоторых колебаний Джек посылает призрак покойной старушки ко всем чертям и везет Бэтси в Вегас, чтобы там, наконец, и пожениться.

"Привет семье!", 2005

Действие происходит в вымышленном городе Тайер в штате Массачусетс в рождественские праздники. Семья Стоунов отличается редкостным единением и взаимопониманием. В этом фильме собрано все – борьба с раком, глухонемой сын-гей, который живет с чернокожим парнем, и все всех любят. А вот будущую невестку играет Паркер. Семейка решает вынести молодым свое решительное "фэ"с намечающимся положением вещей.

"Любовь и прочие неприятности", 2006

В фильме Сара Джессика Паркер сыграла вместе с Мэттью Макконахи. Это история о том, как, несмотря на свои 30 с лишним лет, Трипп никак не решается покинуть отчий дом и обзавестись собственной семьей. На это у него всякий раз находятся веские, по его мнению, причины. Но однажды родители Триппа сами взялись за устройство его судьбы. Они наняли красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын, влюбившись в неё, наконец оставит их дом.

"Супруги Морган в бегах", 2009

Джессика Паркер сыграла в картине с Хью Грантом. По сюжету, брак адвоката Пола и агента по недвижимости Мерил Морган близок к распаду. Супруг был уличен в неверности и теперь не знает как загладить вину. Во время ужина, когда Морганы обсуждали развод, неподалеку произошло убийство одного из клиентов Мерил и они стали невольными и нежелательными свидетелями. Морганам приходится принять программу защиты свидетелей, так как на них уже началась охота.

"Секс в большом городе", 2008

Это полнометражное продолжение культового сериала с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл в главных ролях. Действия фильма разворачиваются после окончания сериала и показывают, как сложились судьбы девушек после. Кэрри Брэдшоу и Биг живут совместной жизнью, и в начале фильма Биг покупает им общую квартиру в великолепном пентхаусе. Они решают пожениться, но, как всегда, судьба вносит свои коррективы.

Напомним, ранее создатель подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер подтвердил, что уже готов сценарий третьей части "Секса...". Оказывается, в руки журналиста попала его черновая версия, а неожиданностью стало то, что герой Криса Нота мистер Биг – умрет в самом начале фильма.

Стоит отметить, что самому сериалу – уже 20 лет!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram