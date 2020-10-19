Саша Барон Коэн раскрыл несколько спойлеров к новому "Борату"

Фильм коснется темы тоталитаризма

Саша Барон Коэн раскрыл подробности сюжета нового "Бората", а также признался, зачем ему понадобилось возвращать на экраны одного из своих самых популярных персонажей. По словам британского комика, к созданию сиквела его подтолкнуло движение США в сторону авторитаризма.

Об этом Саша Барон Коэн признался в интервью New York Times.

"В 2005 году вы нуждались в персонаже вроде Бората, который был женоненавистником, расистом и антисемитом, чтобы заставить людей раскрыть свои внутренние предрассудки. Теперь эти внутренние предрассудки очевидны. Расисты гордятся тем, что они расисты, – говорит Коэн, называя Дональда Трампа "открытым расистом и фашистом".

Кадр из фильма "Борат" Фото: Imdb.com

"Моей целью здесь не было разоблачение расизма и антисемитизма", – продолжил он. – Цель состоит в том, чтобы рассмешить людей, но мы показываем опасное движение в сторону авторитаризма".

Коэн также рассказал о сложном эпизоде, работая над которым ему пришлось пять дней не выходить из образа Бората и жить с двумя любителями теории заговора о возникновения пандемии коронавируса.

В картине также появится дочь Бората, которую он держит в клетке. Девочку главный герой попытается подарить вице-президенту США Майку Пенсу.

Ожидается, что фильм "Борат 2" выйдет 23 октября на Amazon Prime. О чем будет этот фильм, мы подробно рассказывали здесь.

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