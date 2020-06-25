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Саша Дергоусова: Онлайн-свадьбы я точно делать не буду, ибо тогда теряется весь смысл

Какими будут свадьбы в 2020 году

Свадьба – значимое событие в жизни влюбленных. А подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир, и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами торжеств? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году – читайте эксклюзивные комментарии экспертов и победительницы проекта "Холостяк-9" Дарьи Квитковой в спецпроекте Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020!

Саша Дергоусова , основательница свадебного агенства Dergousova agency поделилась с нами мыслями о том, какими будут свадьбы в 2020 году и что стоит предпринять невестам.

Саша Дергоусова / из личного архива

Что сейчас происходит на свадебном рынке в связи с эпидемией коронавируса? Меняются ли форматы проектов, подходы к клиентам, осваиваются ли новые формы?

Сейчас все зависит от того, что выбирают молодожены. Есть пары, которые попробовали делать онлайн-форматы. Лично я не поддерживаю такой формат, и большинство коллег, с которыми я коммуницирую, не разделяют формат онлайн-свадьбы.

Большинство клиентов все-таки находятся в ожидании. Что-то удалось перенести, а что-то подвисло во времени. Многие невесты, да и организаторы, расстроились, так как подготовка к мероприятию шла давно. Рынок бьет копытом, так сказать. До сих пор еще непонятно, какая будет ситуация в связи с пандемией. Наверное, самый разумный вариант сейчас – это переносить свадебное торжество на 2021-й год.

Как карантин повлиял на спрос? Можно ли судить о том, что невесты отказываются от больших торжеств?

Конечно же карантин повлиял на спрос и никаких запросов нет, кроме частных мероприятий, вроде юбилеев, которые перенести невозможно. И переносятся они в формат более камерный, либо в формат оригинального поздравления. А свадьбы не поступают новые, потому что все естественно выжидают.

И я считаю, что это абсолютно грамотная социальная позиция, потому что никто не знает как будет дальше, предвещают вторую вспышку COVID-19. Более того, люди сейчас очень быстро начали выходить из карантина, посещать активно публичные места, и к чему это может привести никто не понимает и не знает.

Какими будут свадьбы и мероприятия в целом в 2020 году?

Я считаю, что онлайн-свадеб не будет, потому что теряется сам смысл свадеб. Если у нас не будет альтернативных вариантов, в чем я очень сильно сомневаюсь, иначе мир вообще рухнет, перестанет быть таким, как есть сейчас, тогда точно будет не до свадеб. Лично я такие свадьбы точно делать не буду.

Касательно корпоративных ивентов, презентаций и прочего – вполне вероятно, что можно использовать гаджеты, какие-то крутые виртуальные туры, интересные IT-фишки, которые я уверена вот-вот будут изобретены. И это скорее даже будет интересно, потому что презентации в таком виде, в каком они есть сейчас и гламурные вечеринки многим уже надоели. Я уверена, что здесь точно будет меняться формат, никто рисковать не будет.

Что касается мероприятий по типу фестивалей уличной еды – это больше тусовка, отдых, такой формат, на мой взгляд, сохранится. А частные мероприятия – детские праздники, свадьбы, юбилеи – не будут переходить в формат онлайн, я практически в этом уверена.

Саша Дергоусова / фото из личного архива

Как сохранить бизнес в сложные времена? Что вам помогает?

В любой сложной ситуации нужно оставаться спокойным, хладнокровным и не позволять эмоциям и панике овладевать тобой, важно следить за своим внутренним состоянием. И тогда ты разумен, тогда ты видишь возможности, тогда ты принимаешь разумные решения. Мне кажется, что каждый бизнес реагирует по-разному: кому-то нужно изобретать продукты, кому-то нужно становится гибким, кому-то нужно искать решение, как сохраняя маржинальность, сохранять себестоимость, кому-то надо переходить в другие форматы.

Я уверена, что карантин показал многим (из того, что я вижу даже по своим друзьям и знакомым), что вполне можно существовать без офиса, сократив при этом затраты, и вообще много чего можно оптимизировать. То есть те, кто не поддался панике и депрессии, реально нашли очень много возможностей как личного роста, так и развития компании.

Естественно, есть бизнесы, которые очень много потеряли, как минимум в прибыли, есть бизнесы, которые разрушились или находятся на грани разрушения, им нужно искать варианты, как что видоизменять. А есть бизнесы, которые наоборот выросли, улучшились. Поэтому однозначно здесь сказать нельзя, у каждого своя ситуация.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных свадебных трендах сезона 2020: собираем модный образ.

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