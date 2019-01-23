Саундтреком к фильму "Встреча одноклассников" стала песня группы "Друга ріка"

Клип на песню "Оооо/Брудний і милий" уже есть в сети

Андрей Бурым, Алексей Нагрудный, Валерий Харчишин Фото: пресс-служба

Уже 31 января состоится премьера фильма "Встреча одноклассников". Это украинская комедия, рассказывающая о трех школьных друзьях, которые собираются на встречу одноклассников спустя 25 лет.

В фильме снялись актер и продюсер Андрей Бурым (НЛО TV), актер театра "Золотые ворота" Алексей Нагрудный и фронтмен группы "Дурга ріка" Валерий Харчишин. К премьере Валерий и команда приготовили для всех поклонников сюрприз – саундтрек к фильму. Клип на песню "Оооо/Брудний і милий" уже появился в сети.

"Это не совсем клип "Другої ріки", тем более, что визуально видео отличается от того, что мы делаем в последнее время. Но визуализация на все 100% соответствует "Встрече одноклассников" и настроению одного из героев. "Брудний і милий" мы исполняем в самом фильме, поэтому логично, что она стала официальным саундтреком. Надеюсь, что эта песня органично дополнила комедию, добавив немного философии в "ржаку", – рассказал Валерий Харчишин.

Отметим, что "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, рассказывающий о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. Они встречаются 25 лет спустя после выпускного. Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

Напомним, ранее директор телеканала НЛО TV и продюсер фильма "Встреча одноклассников" Иван Букреев рассказал Сегодня.Lifestyle о том, что это за фильм и чего от него ожидать.