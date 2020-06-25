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"Сценарий был абсолютно ужасен": 56-летний Рассел Кроу рассказал о съемках в "Гладиаторе" и новом триллере "Неистовый"

Сегодня, 19:34

Скоро на большие экраны выйдет эпичный фильм со звездой Голливуда

В рамках промо-тура экшн-триллера "Неистовый", который откроет украинский прокат после карантина, лауреат премии "Оскар" Рассел Кроу стал гостем вечернего ток-шоу Джимми Фэллона. На шоу они обсудили не только громкую новинку кино, но и культового "Гладиатора", вышедшего ровно 20 лет назад.

В триллере "Неистовый" легендарный австралийский актер сыграл загадочного Мужчину, который в автомобильной пробке не поладил с загруженной матерью-одиночкой Рейчел и решил продемонстрировать девушке, каким может стать худший день в жизни.

Кадр из фильма "Неистовый"
Кадр из фильма "Неистовый"
Фото: Imdb.com

Джимми Фэллон признался Расселу, что нашел главного героя "Неистового" по-настоящему пугающим: "Уже за первые 3 минуты фильма я понял, что с этим парнем лучше не иметь ничего общего".

Джимми спросил у Кроу, чем его заинтересовал этот проект. Рассел рассказал, что нашел сценарий невероятно актуальным: "На поверхности этот фильм выглядит таким себе типичным представителем жанра, но на самом деле он точно бьет в нерв сегодняшнего дня. Мы находимся в той эпохе, когда люди с разными точками зрения абсолютно потеряли способность вести вежливый разговор, и утратили способность извинятся в принципе".

"И когда кто-либо позволяет событиям своей жизни лишить его всего человеческого, и начинает действовать против других людей – это по-настоящему пугает", – продолжил Рассел Кроу.

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Кроме того, на шоу затронули и успех эпического "Гладиатора", который отпраздновал этой весной 20 лет с момента выхода в прокат. Рассел Кроу рассказал, что успех "Гладиатора" – это сумма очень многих составляющих, ведь первоначальный сценарий был абсолютно ужасен: "Продюсер фильма не знал, что я уже заполучил драфт сценария и сам не давал мне возможности увидеть текст, зато позвал на встречу с Ридли Скоттом".

Актер согласился на встречу, был восхищен масштабным виденьем режиссера и дал согласие на съемку. Кроу подчеркнул заслугу всей команды и сильнейшего актерского состава фильма, в котором сыграли Конни Нильсен, Хоакин Феникс, Джимон Хонсу и многие другие прекрасные артисты.

"В итоге "Гладиатор" стал фильмом года и его помнят до сих", – подчеркнул актер, выигравший премию "Оскар" за роль Максимуса.

Смотрите трейлер фильма "Неистовый" с Расселом Кроу:

Новый триллер с Расселом Кроу – "Неистовый" станет первый масштабным релизом в мировом прокате после длительного карантина. Дата премьеры в Украине – 16 июля.

Ранее вышел трейлер фантастической комедии "Билл и Тед", в котором Киану Ривз и Алекс Уинтер воссоединились на экране спустя 29 лет.

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