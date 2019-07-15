Счастливого пути: увлекательные книги, которые стоит взять с собой в самолет

В самолете лучше читать книги, которые рассказывают о путешествиях и приключениях

Что почитать в самолете Фото: Сегодня

Летом мы часто едем в отпуск, но иногда забываем о том, какой длинной может быть дорога к желанному отдыху даже в самолете. Чтобы дорога была легкой, ее лучше провести с книгой.

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Наибольшие требования к книге, которую стоит взять с собой в дорогу, – небольшой формат, чтобы можно было положить в сумку или рюкзак. Мы нашли для вас подборку книг, которые стоит взять с собой в самолет.

Что почитать в дороге Фото: Сегодня

Стивен Чбоски "Привет, это Чарли! или Преимущества стеснительных"

Первая в нашем списке для самолета книга популярного жанра young adult, который понравится и взрослым, и подросткам на отдыхе с родителями. Книга была написана еще в 1999 году, однако украинский читатель ознакомился с ней совсем недавно. Существует и киноверсия этой книги со звездой "Гарри Поттера" Эммой Уотсон, которым советуем посмотреть после прочтения этой книги. Добавим, что автор книги непосредственно участвовал в съемке фильма.

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Эта книга — увлекательный роман, который давно сравнивают с "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. В романе мы можем ознакомиться с подборкой писем главного героя Чарли о первых впечатлениях, победах и жизненных уроках. Книга — хороший выбор для легкого чтива в самолете, чтобы расслабиться, вспомнить свое детство и настроиться на отдых.

Что почитать в путешествии Фото: Сегодня

Хейердал Тур "Экспедиция Кон-Тики"

Еще одна небольшая, но не менее интересная книга о приключениях, которую стоит почитать в самолете. Она рассказывает о реальной экспедиции исследователей, отправившихся в 1947 году просто на плоту из бревен по вероятному маршруту предков современных полинезийцев. Путь был долгим, ведь речь шла о расстоянии от Южной Америки до Полинезии.

Это путешествие смело можно назвать самой оригинальной дорогой современности, ведь шесть человек на плоту отправились через Тихий океан. На странном средстве передвижения в экспедицию поплыли ученые, взяв в команду только единого моряка.

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Главный вдохновитель путешествия написал соответствующую книгу, которая была переведена более чем на 70 языков, а сейчас и украинские читатели могут присоединиться к невероятным приключениям на плоту.

Если вы хотите найти ответы на вопрос, как люди заселили острова в Тихом океане и какие приключения пережили отважные путешественники, то смело забрасывайте в свой багаж эту книгу, чтобы прочитать ее в самолете. А по прибытии на место обязательно устройте себе экскурсию на лодке, а вечером — пересмотрите документальный фильм об экспедиции на плоту "Кон-Тики".

Какую книгу почитать в самолете Фото: Сегодня

Андрей Бондарь Церебро

Эта небольшая книга представляет творчество украинского автора Андрея Бондаря. Эта книга — 16 рассказов, которые полны проживания различных жизненных ситуаций, символизма и мистицизма. Тем, кто читал "100 лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса, она понравится, ведь тяготеет к магическому реализму. Даже само название сборника рассказов — это загадка. Композиционно книга — своеобразная притча о человеческой жизни.

Интересной особенностью рассказов от украинского автора является то, что некоторые из них основаны на реальном опыте, а некоторые — полностью вымышленные. Добавляет "изюминки" сборку и то, что рассказы были написаны в разных странах и настроениях.

Эта книга для чтения в самолете подойдет любителям интеллектуальной прозы, которые даже на отдыхе хотят найти какую-то нестандартную и захватывающую книгу.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать этим летом.

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