Считаем часы до концерта: ТОП-5 лучших клипов группы Imagine Dragons

Выступление коллектива состоится в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve

Imagine Dragons. Фото: Getty

В Киеве, 31 августа, на НСК "Олимпийский" состоится первый концерт группы Imagine Dragons в Украине. Выступление коллектива состоится в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.

Отметим, что группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас-Вегасе. На ее счету более 20 международных музыкальных наград и около 80 номинаций. Группа номинирована на получение премии "Грэмми" 2018 года в двух номинациях. Imagine Dragons выступали на большинстве крупнейших фестивалей, включая Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Черви, мертвецы и похороны в новом клипе Imagine Dragons на песню Natural

В преддверии концерта предлагаем ТОП самых крутых и взрывных клипов группы.

Radioactive

Demons

Believer

Whatever It Takes

Thunder

Напомним, выступление Imagine Dragons вызвал в Украине беспрецедентный ажиотаж еще со дня открытия продажи билетов: огромное количество людей одновременно хотели приобрести билет на концерт.