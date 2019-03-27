Секретная операция: появился убойный трейлер мультфильма "Angry Birds в кино 2"

Зрителей ожидает новая история сердитых птичек и свинок

"Angry Birds в кино 2" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает новые приключения шальных птичек.

"Angry Birds в кино 2" Фото: instagram.com/entertainmentweekly "Angry Birds в кино 2" Фото: instagram.com/entertainmentweekly "Angry Birds в кино 2" Фото: instagram.com/entertainmentweekly "Angry Birds в кино 2" Фото: instagram.com/entertainmentweekly "Angry Birds в кино 2" Фото: instagram.com/entertainmentweekly 1/5

Стоит отметить, что во второй части противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень. Режиссером выступил Туроп Ван Орман, ответственный за анимационный сериал "Время приключений".

Премьера мультфильма запланирована на август 2019 года. Украинская премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2" ожидается в сентябре 2019 года.

Украинский трейлер:

Напомним, ранее компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2".

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