Секретные агенты Пенелопа Крус и Джессика Честейн спасают мир в динамичном трейлере боевика "355": видео

Идея фильма родилась у самой Честейн

В наше время, когда мир трещит по швам, суперкрутые секретные агенты берут все в свои руки и спасают планету от гибели. По крайней мере, это происходит в первом трейлере предстоящего шпионского боевика с необычным названием – "355", который вышел на YouTube-канале Universal Pictures. Трейлер фильма захватывает экшеном, интригой и блестящими голливудскими персонами.

Джессика Честейн играет американскую шпионку, которая возглавляет группу лучших женщин-агентов со всего мира. Ради общей цели им приходится перестать конкурировать и объединится. Вместе они должны помешать тайной организации запустить смертельное оружие. В команду героини Честейн входят колумбийская шпионка, которую играет Пенелопа Крус, китайский спецагент Фань БинБин, немецкая шпионка в лице актрисы Дайан Крюгер, британская оперативнца и компьютерный гений, которого воплощает Лупита Нионго.

Фото: Скриншот из YouTube

Режиссером фильма выступил Саймон Кинберг – в его внушительной фильмографии числятся "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Дэдпул", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Логан".

Идея фильма родилась у актрисы Джессики Честейн, которая также выступила и продюсером. Съемки фильма прошли в Париже, Марокко, Лондоне, которые легко можно узнать в трейлере.

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Примечательно, что для самого Саймона Кинберга это вторая полнометражная режиссерская работа. При том, что в его фильмографии одни из лучших локбастеров последних лет, к ним он писал лишь сценарии или продюсировал. А вот в прошлом году он заявил о себе как режиссер, сняв "Люди Икс: Тёмный Феникс".

Премьера захватывающего боевика запланирована на 21 января 2021 года.

Ранее сообщалось.что Пенелопа Крус сыграет главную роль в фильме о резонансных 70-х в Италии.

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