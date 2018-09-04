Секс, алкоголь и вечеринки: появился яркий трейлер нового сериала от Netflix

Молодые люди попадают на обучение в одну из самых элитных испанских школ, что в итоге оборачивается трагедией

"Элита". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix просто заваливает зрителей анонсами-трейлерами грядущих проектов. Например, на днях был опубликован трейлер нового сериала "Элита", повествующего о трех подростках. Молодые люди попадают на обучение в одну из самых элитных испанских школ, что в итоге оборачивается трагедией.

В ролях снялись испанские актеры Мигель Эрран, Данна Паола и Мария Педраса. А режиссерами выступили Карлос Монтеро и Дарио Мадрона.

В трейлере показаны герои сериала, которые находятся на люксовой вечеринке. Они пьют алкогольные напитки, развлекаются и занимаются сексом. Выход сериала "Элита" ожидается 5 октября этого года.

Напомним, недавно появился первый трейлер исторического фильма "Король вне закона" (Outlaw King) от режиссера "Любой ценой" (Hell or High Water) Дэвида Маккензи.

Стриминговый сервис Netflix объявил о запуске своего предстоящего проекта с участием оскароносной актрисы Рене Зеллвегер. Новый сериал в жанре социального триллера будет называться "Что/Если" от создателя телесериала "Месть" Майка Келли. Авторы проекта будут исследовать волновой эффект того, что происходит, когда приличные люди делают неприемлемые вещи.