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Секс и пластика: появился дублированный трейлер фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес

Сценаристом и режиссером картины выступает Лорин Скафария

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Кадр из фильма "Стриптизерши"
Кадр из фильма "Стриптизерши"
Фото: YouTube

Недавно в сети появился первый трейлер фильма Лорин Скафария "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в главной роли. Вместе с поп-звездой в предстоящей картине снялась хип-хоп исполнительница Карди Би. Теперь же появился дублированный трейлер фильма.

Смотрите видео, почему Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

Сценаристом и режиссером картины выступает Лорин Скафария. В картине снимаются актриса и певица Дженнифер Лопес, американская хип-хоп-исполнительница Карди Би (Cardi B), а также Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Кеке Палмер и др.

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Действие фильма будет происходит в Нью-Йорке. Фильм основан на статье американской журналистки Джессики Пресслер The Hustlers at Scores. Это реальная история, которая расскажет о Робин Гудах нашего времени — бывших работницах стрип-клуба, которые обманули самых богатых клиентов с Уолл-стрит. Дженнифер Лопес досталась роль предводительницы группы амбициозных девушек.

В украинский прокат картина выйдет 12 сентября.

Напомним, недавно на Youtube-канале Дженнифер Лопес появился ролик, в котором она отвечает на вопросы 11-летних близнецов Эммы и Макса.  Звезда откровенно рассказала о беременности, родах и материнстве собственным детям! 

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Источник: Сегодня
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