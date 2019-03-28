"Секс в большом городе" получил свой спин-офф

Новый проект основан на книге Кендес Бушнелл "Есть ли еще секс в большом городе?" о женщинах за 50

"Секс в большом городе" получит продолжение Фото: YouTube

За последний год вокруг сериала и полнометражных фильмов "Секс в большом городе" крутилось немало слухов. Даже появилась информация, что третью часть фильма снимут, а главная героиня Кэрри Брэдшоу – станет вдовой. Однако, до нынешнего момента, не было никакой конкретики. Теперь, как сообщает издание The Hollywood Reporter, компании Paramount Television и Anonymous Conten приобрели права на экранизацию произведения "Есть ли еще секс в большом городе?" писательницы Кендес Бушнелл, автора оригинальной книги, по мотивам которой и был снят сериал. Таким образом у сериала "Секс в большом городе" может появиться продолжение.

Стоит отметить, что в новом произведении, выход которого состоится в августе 2019 года, исследуются "проблемы дружбы, секса и романтических отношений в Нью-Йорке между людьми старше 50 лет". Сама писательница даже подготовит сценарий пилотного эпизода.

"В свое время 50 с чем-то означало начало выхода на пенсию – меньше работать, больше времени посвящать хобби, чаще бывать с друзьями, которые, как и вы, двигались к более неторопливому образу жизни. Короче говоря, люди пенсионного возраста не должны были ничего делать, кроме как становиться старше и тяжелее на подъем. От них не ждали физических упражнений, новых деловых начинаний, переезда в другой штат, случайного секса с незнакомцами и так далее. Но сейчас у женщин старше 50 лет происходят большие изменения", – прокомментировала Бушнелл.

Никаких конкретных сроков проекта пока нет. Также неизвестно, снимутся ли в проекте актрисы из оригинального сериала.

Напомним, ранее актриса Кристин Дэвис (Шарлотта в сериале "Сект в большом городе") решилась высказать свое мнение о скандале вокруг неснятой третьей части фильма. Стоит отметить, что причиной приостановки съемок третьей части является ссора актрис.

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