"Сексуальное воспитание": Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон

К своим ролям вернутся актеры из первого сезона

"Сексуальное воспитание" Фото: Instagram

Стриминговый сервис Netflix назвал дату выхода второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание, Sex Education), первый сезон которого вышел в январе этого года. Новые серии появятся 17 января 2020 года, говорится в сообщении стримингового сервиса в Instagram.

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К свои ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона. Ожидаются также и новые персонажи.

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Также в сети появились свеженькие постеры героев сериала "Сексуальное воспитание".

Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation Постеры ко второму сезону сериала "Сексуальное воспитание" Фото: instagram.com/sexeducation 1/9

Отметим, что сериал рассказывает историю о 16-летнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Первая часть шоу вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом. Согласно информации Netflix, менее чем за месяц сериал посмотрели более 40 миллионов человек.

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