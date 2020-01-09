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"Сексуальное воспитание": вышел крутой трейлер второго сезона

К своим ролям вернутся Джиллиан Андерсон и Эйса Баттерфилд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
"Сексуальное воспитание"
"Сексуальное воспитание"
Фото: Instagram

Недавно стриминговый сервис Netflix назвал дату выхода второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание, Sex Education), а сейчас появился официальный трейлер проекта.

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К своим ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона. Ожидаются также новые персонажи.

Сериал рассказывает историю о 16-летнем подростке Отисе (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

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Премьера нового сезона запланирована на 17 января 2020 года.

Первая часть шоу вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом. Согласно информации Netflix, менее чем за месяц сериал посмотрели более 40 миллионов человек.

Напомним, стриминговый сервис Netflix снимает еще одну ленту о приключениях легендарного детектива Шерлока Холмса.

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