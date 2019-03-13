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Селена Гомес выпустила первый клип после госпитализации, снятый за один дубль

Селена записала трек совместно с рэпером Бенни Бланко и певцами в стиле регги и реггетон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

Известная певица Селена Гомес, которая рассказала о своей депрессии в новой песне, представила свой первый клип на песню I Can not Get Enough.

После длительного лечения 26-летней артистка взялась за вокальную карьеру. Селена записала трек совместно с рэпером Бенни Бланко и певцами в стиле регги и реггетон Джеем Бальвином и Тайне.

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Премьеру новой песни Селена Гомес анонсировала в своем микроблоге. Гомес поделилась кадрами со съемок и неожиданным признанием. По ее словам, работа над созданием клипа была очень легкой.

"Представляю вам клип на песню I Can not Get Enough. Не могу поверить, что мы с ребятами сделали это всего за один дубль, даже несмотря на то, что я несколько раз упала", – с юмором призналась Селена Гомес.

В ролике показана пижамная вечеринка, на которой герои видео весело прыгали на больших кроватях. Селена Гомес предстала перед камерой в стильной пудровой пижаме.

Напомним, Селена Гомес стала снова радовать поклонников новыми снимками в сети. Артиста разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг.

Смотрите видео о том, как Селена Гомес увеличила грудь:

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Источник: Сегодня
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