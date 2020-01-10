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Селена Гомес выпустила первый за пять лет альбом Rare, который сразу же стал самым скачиваемым

В альбом вошли 13 треков, два из которых в коллаборации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: Getty Images

Американская певица Селена Гомес, которая ранее откровенно рассказала о своей личной жизни, представила свой новый альбом Rare. Стоит отметить, что с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.

Появилась информация о возможном замужестве Селены Гомес. Узнайте подробности:

За это время Селена успела расстаться с Джастином Бибером, побороть депрессию на этой почве, а также завести и завершить отношения The Weeknd.

Кроме того, артистка боролась с волчанкой, из-за которой Селене даже пересадили почку, а донором тогда стала ее очень близкая подруга. Как отметила сама Селена Гомес, эти и многие другие события легли в основу ее третьего альбома Rare.

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В альбом вошли 13 треков, два из которых в коллаборации с Кid Сudi и 6LАСК. Также в него вошли выпущенные ранее синглы Lose You to Love Me и Look at Her Now.

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Отметим, что новый альбом певицы Rare является самым скачиваемым альбомом на данный момент, возглавив чарты iTunes более 70 стран мира. В США пластинка достигла вершины чарта за 18 минут, что является одним из самых быстрых результатов в истории.

Напомним, Селена Гомес использовала Apple iPhone 11 Pro в своем последнем сингле Lose You to Love Me.

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