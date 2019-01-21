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Съемки "Фантастических тварей 3" отложены

Студия Warner Bros. отодвинула сроки на конец осени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Съемки "Фантастических тварей 3" отложены
Съемки "Фантастических тварей 3" отложены
Фото: Warner Bros. Pictures

Съемка третей части "Фантастических тварей", второй фильм из цикла которых с треском провалился в прокате, пока откладывается,  сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Сообщается, что изначально съемки триквела планировалось начать в июле, но теперь студия Warner Bros. отодвинула сроки на конец осени. Пока что без более конкретных дат, но, вероятно, что и премьера фильма "переедет" на 2020-й год.

Отметим, что официально причина переноса не озвучена. Но студийные боссы не порадовались кассовым сборам второй картины серии. Кинокритики тоже не особо тепло отозвались о фильме "Фантастические твари: преступления Гриндевальда".

Впрочем, инсайдеры также отметили, что теперь застопорится и супергеройский сольник Флэша из-за американского актера Эзры Миллера, занятого на обоих проектах.

Напомним, студия Warner Bros. пообещала камео Минервы Макгонагалл. Впереди у франшизы еще три фильма, и волшебница с директором Альбусом Дамблдором могут стать не единственными персонажами оригинальной серии, которые появятся в будущих частях. 

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съемки фантастические твари Фантастические твари: Преступления Гриндевальда
Источник: Сегодня
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