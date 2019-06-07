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Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве: появились интересные фото и видео

Некоторые сцены в сериале снимали в столице Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
"Чернобыль"
"Чернобыль"
Фото: HBO

Сериал "Чернобыль" от HBO шокировал многих зрителей и не только в Украине. Последняя 5-я серия проекта вышла несколько недель назад, но шумиха не утихает до сих пор. Например, многие зрители обратили внимание на некоторые киноляпы в проекте, а сам сериал стал самым рейтинговым.

Телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Теперь же в сети появились снимки и видео со съемок сериала "Чернобыль". Одну из сцен сериала снимали В Киеве, на Троещине. Фото опубликовал пользователь Антон Витязь.

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz
Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz

На кадрах показан сквер, в котором распылили искусственный снег и нанесли покрытие на песчаный пустырь, поставили лавочки на песок – для съемки кадра на заснеженной улице.

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz
Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz

Пользователь отметил, что данный кадр для сериала "Чернобыль" снимали около Радунской 9Б 13 июня 2018 года, когда на улице стояла жара.

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz
Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz

Также в сети появилось видео того, как подготавливали сквер к съемкам.

Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz
Съемки сериала "Чернобыль" в Киеве / facebook.com/anton.vityaz

Смотрите видео о съемок сериала Чернобыль":

Напомним, украинский мужской хор "Гомин" специально по заказу телеканала HBO записал песню с названием "Вечная память". Этот трек украинцев зазвучал в финальной серии. А вот британской сценаристке Карле Мари Свит не понравилось, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.

Для любителей украинских проектов, напоминаем, что по будням на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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сериал Чернобыль HBO
Источник: Сегодня
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