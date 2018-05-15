Семья в космосе: Netflix продлил фантастический сериал на второй сезон
Действие сериала происходит в 2046 году
Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Затерянные в космосе", который только вышел 13 апреля, на второй сезон. Дата его выхода пока не сообщается.
Действие сериала происходит в 2046 году. Космический корабль J2 теряется в космосе и терпит крушение на планете в нескольких световых годах от планируемого места назначения. Его обитатели (семья Робинсонов) вынуждены приспосабливаться и выживать в новых условиях.
Сообщается, что к своим ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Тейлор Расселл, Игнасио Серричио, Максуэлл Дженкинс.
Напомним, что первый сезон состоит из 10 серий.
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Источник: "Сегодня"