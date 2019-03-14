Сэмюэл Л. Джексон и Морган Фримен сыграют в сиквеле "Телохранителя киллера"

К своим ролям также вернулись Райан Рейнольдс и Сальма Хайек

Сэмюэл Л. Джексон Фото: AFP

Голливудские актеры, 81-летний Морган Фримен и 70-летний Сэмюэл Л. Джексон, который недавно снялся в крутой фотосессии, сыграют в сиквеле комедийного боевика "Телохранитель киллера". Они присоединятся к Райану Рейнольдсу и Сальме Хайек, уже знакомым нам по первой части.

По слухам, лента будет называться "Телохранитель жены киллера" (The Hitman's Wife's Bodyguard), пишет Deadline. Но на днях, слухи подтвердил сам Рейнольдс, опубликовав в своем микроблоге фото со съемок фильма. На снимке Райан вместе с Сальмой и Сэмюэлом. Фото актер подписал хештегом #HitmansWifesBodyguard.

Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Сэмюэл Л. Джексон Фото: instagram.com/vancityreynolds

Продолжение фильма 2017 года, где Джексон сыграл киллера а Рейнольдс – его секьюрити, вновь срежиссирует Патрик Хьюз ("Неудержимые 3"). Том О'Коннор работает над сценарием фильма .

Напомним, о том, что студия Millennium Films готовит сиквел фильма "Телохранитель киллера" стало известно на Каннском кинорынке.

Кстати, 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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