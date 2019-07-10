Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезагрузке хоррора "Пила"

Ремейком триллера займется комик Крис Рок

Сэмюэл Л. Джексон Фото: AFP

После громкой премьеры фильма "Пила 8", комик Крис Рок перезапускает известную франшизу "Пила" о серийном маньяке-изобретателе Джоне Крамере.

Смотрите видео о том, как ФБР переписывало в Голливуде многие сценарии фильмов:

Как сообщает Empire, стало известно, что сам Рок и исполнит главную партию, а компанию ему составят Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла и Марисоль Николс.

По сюжету, Крис Рок сыграет полицейского, который идет по следу серийного убийцы, ответственного за череду ужасных смертей. Мингелла – его напарника, Николс – их капитана, а Джексон сыграет отца персонажа Рока. Появится ли в картине Тобин Белл, который сыграл того самого маньяка в оригинальном фильме, пока неизвестно.

Режиссером новой "Пилы" будет Даррен Линн Боусман, который ранее выпустил вторую, третью и четвертую части оригинальной франшизы.

В настоящее время релиз запланирован на октябрь 2020 года.

Напомним, ранее портал Vulture составил рейтинг самых лучших фильмов ужасов 2017 года. В этот список также попал фильм "Пила 8".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram