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Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезагрузке хоррора "Пила"

Ремейком триллера займется комик Крис Рок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Фото: AFP

После громкой премьеры фильма "Пила 8", комик Крис Рок перезапускает известную франшизу "Пила" о серийном маньяке-изобретателе Джоне Крамере.

Смотрите видео о том, как ФБР переписывало в Голливуде многие сценарии фильмов:

Как сообщает Empire, стало известно, что сам Рок и исполнит главную партию, а компанию ему составят Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла и Марисоль Николс.

По сюжету, Крис Рок сыграет полицейского, который идет по следу серийного убийцы, ответственного за череду ужасных смертей. Мингелла – его напарника, Николс – их капитана, а Джексон сыграет отца персонажа Рока. Появится ли в картине Тобин Белл, который сыграл того самого маньяка в оригинальном фильме, пока неизвестно.

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Режиссером новой "Пилы" будет Даррен Линн Боусман, который ранее выпустил вторую, третью и четвертую части оригинальной франшизы.

В настоящее время релиз запланирован на октябрь 2020 года.

Напомним, ранее портал Vulture составил рейтинг самых лучших фильмов ужасов 2017 года. В этот список также попал фильм "Пила 8".

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Источник: Сегодня
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