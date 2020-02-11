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"Сенсация" с Марго Робби и "Голая правда" со Славой Каминской: что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят долгожданная картина "Сенсация" и украинская комедия "Голая правда"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Кадр из фильма "Сенсация"
Кадр из фильма "Сенсация"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 11-16 февраля можно будет посмотреть несколко новых кинопремьер: мультфильм "Еж Соник", биографическую драму "Сенсация" с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, немецкую романтическую драму "Так близко к горизонту", фильм ужасов "Остров фантазий", французскую комедию "Моя пес Идиот", а также украинскую комедию "Голая правда".

Узнайте также подробности о фильме "Паразиты":

Предлагаем краткое описание фильмов в нашей подборке кинопремьер.

"Еж Соник"/"Соник в кино"

Персонаж игр Sega, а также одноименного мультсериала – синий ежик Соник теперь в полном метре. "Еж Соник" – художественный фильм, где живых актеров совместили с анимацией. Главные роли исполнили звезды Голливуда Джим Керри и Джеймс Марсден. Это человекоподобное существо из другого мира, которое прибыло на Землю, чтобы спастись от тех, кто охотится за его сверх пушистостью. Вместе со своим другом – экс-полицейским Томом Вачовски они будут противостоять злодею в лице роботехника – доктора Айво Роботника. Он хочет словить Соника, чтобы завладеть его суперсилой для завоевания мира. Сверхскоростной, свободолюбивый и дерзкий Соник вместе с рассудительным Томом – отличная команда.

"Сенсация"/"Скандал"

В основу картины легли несколько реальных историй сотрудниц американского телеканала Fox News. Несколько лет назад женщины обвинили в сексуальных домогательствах своего боса – Роджера Айлза. В 2017 году он умер, и было объявлено о том, что историю Айлза экранизируют. Еще через год был подобран актерский состав. В картине сыграли Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон.

"Так близко к горизонту"

Фильм снят по одноименному биографическому роману Джессики Кох. Это трилогия, которая видела мир в 2016 году и сразу же стала лидером в списке бестселлеров Amazon. Главные герои, Джессика и Дэнни, полюбили друг друга с первого взгляда, они любят несмотря на преграды и предрассудки. Молодые люди не задумываются о том, что за все приходится платить, а любовь не может длиться вечно.

"Остров фантазий"

Фильм основан на сериале с одноименным названием. Главный герой – мистер Рорк, делает реальностью тайные мечты своих счастливых гостей на роскошном, но отдаленном тропическом курорте. Но фантазии вскоре превращаются в кошмары, а фантастический остров превращается в смертельную ловушку. Гостям предстоит разгадать тайну острова, чтобы спасти свои жизни либо быть похороненными здесь навечно.

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"Моя пес Идиот"

Его зовут – Идиот, и он очень милый, большой, но грязный и не послушный пес. 80-и килограммовая собака, которая неожиданно появилась в саду, становится другом. В жизни Анри – 50-летнего писателя – затяжной кризис. Проблемы Анри не только на профессиональном поприще, у него натянутые отношения с супругой Сесиль, и четырьмя детьми. Появление Идиота навсегда изменит жизнь семьи, но главное – супруги примут решение начать все сначала и попытаются спасти свой брак.

"Голая правда"

Восьмеро друзей совершают путешествие в Одессу по приглашению по случаю открытия нового развлекательного клуба. Владельцем заведения является их давний товарищ, которому удалось открыть клуб, где каждый найдет себе развлечение по вкусу.

"Изюминка" клуба – "Детекторрум", в котором находится сверхточный детектор лжи. Друзья принимают решение узнать интимные тайны друг друга. В итоге, безобидная игра, становится опасным развлечением для всей компании.

Напомним, триумфатор "Оскара-2020" что пос

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