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Сергей Бабкин празднует 42-летие: рассказываем о самых знаковых песнях артиста

Сегодня, 14:02

Музыкант, актер и лидер 5’nizza поделился историями создания своих треков

7 ноября Сергею Бабкину, который недавно вылечился от коронавируса, исполняется 42 года. Специально для Сегодня.Lifestyle артист рассказал о своих знаковых треках и поделился историями их создания.

Спалах feat. Олена Кравець

"Я очень люблю космос, все что с ним связано. Однажды я подумал о большом взрыве – самой главной вспышке, из-за которой и родилась Вселенная. Между людьми эта вспышка тоже есть, и происходит она по-разному: любовь с первого взгляда, встреча родственных душ и т.д. Происходит что-то такое, что словами невозможно описать, потому что это другой уровень осознания, тонкие материи. Вот тогда я и зацепился за это слово "спалах". Это очень красивое слово, которое повело за собой все остальное.

Спалах главное сохранять. Вот в чем смысл. Если однажды с вами произошел спалах – это и есть любов. Все пазлы сошлись, вы нашли друг друга, вы на правильном пути. А дальше тяжелая работа – удержать это. Это очень сложно, но очень важно, об этом собственно и песня.

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И я так счастлив, что удалось уговорить Лену Кравец, которая страшно боялась и говорила, что у нее ничего не получится, на что я сказал: "Ну перестань. Только мне этого не говори, у тебя точно все получится". И она потрясающе написала свое высказывание от лица женщины. Получилось так здорово, в самую точку".

Бомба-ракета

"Сначала у меня родился гитарный риф, который в последствии стал лейтмотивом песни. Потом я подобрал аккорды, получилось достаточно характерно: немного Испании, немного Балкан, немного фанка, немного диско. Это одна из немногих моих по-настоящему танцевальных песен, чему я очень рад. "Моря с берегами" – видимо, это то, чего я понимал, не будет этим летом. И вот получилось, что я песней заменил поездку на море. А потом сам по себе родился припев, потому что это сочетание слов я использую в жизни. Для меня "бомба ракета", как верхушка "вау-круто". Все не надумано, не искусственно, все из жизни".

Де би я

"Помню только то, что вначале я комплексовал, мне казалось, что бридж песни похож на Рэй Чарльза. Я ее писал, наверное, на протяжении месяца, когда появился какой-то зародыш музыкального кусочка. Я долго исправлял, менял, подрихтовывал. Записал ее я на студии 211 у Виталия Телезина. Помню он присылал разные варианты, а мы стояли со Снежкой на балконе и слушали. В моей музыке еще не было такого звучания, такого ритма, и мы как дети вместе сказали: "Вааау". Не делая на нее никаких ставок, когда она была готова, мы сразу же выпустили ее.

А потом она, конечно же, изменила полностью мою творческую жизнь. То есть она является "мостиком" из одной эпохи в другую. "Де би я" взяла эстафетную палочку от Забери и побежала дальше, тогда даже не было мысли снять на неё видеоклип. И только спустя 3 года все сложилось так, что песня получила свою визуализацию. И такую, что лучше не придумаешь. Мне кажется, что если бы мы тогда задумывались над клипом, то только над такой идеей".

Хто далі йде

"Как-то я приехал к Виталию Телезину и привез ему черновики, недоделанные песни, демки. Тогда я хотел выбрать треки, что войдут в альбом. Их было около 40, и из них Виталик отобрал 8. И тут я залез в Гараж-бенд в своем телефоне, и думаю, может быть, я пропустил что-то и была еще песня. Я сразу же переслала ее Виталику, он увидел и поворачивает голову: "А это что такое? Это круто!", я говорю: "Что круто? Ничего ж нет!", а он: "Ну вот и отлично, нужно дописать слова, хорошая мелодия". "Сейчас?". "Да, сейчас", – он приносит гитару и говорит: "Садись и пиши". Я написал куплет, несколько вариантов, он вернулся, я ему спел, он внес некоторые правки. Теперь нужен припев. Я его написал и потом еще добавил бридж.

"Хто далі йде" единственная песня в моей практике, что создавалась на студии. И ей помогали все: и Ростислав Терешко, и Виталик Телезин. Бумажки валялись на полу, я ходил от стенки к стенке, взявшись за голову. Спасибо ребятам, что такая песня родилась и что она такая есть!"

Пробач

"Песня начала зарождаться не в самый лучший момент моей жизни, нашей жизни со Снежкой. Это был третий год нашей совместной жизни в браке и говорят, что очень опасные эти года у пар – 3,7,11 лет. Если эти года пройти, то ничего уже не страшно. У нас случилось то, что случилось. Мы были на грани разрыва, на чемоданах.

В тот момент, вот я физически ощутил на себе значение фразы "земля уходит из под ног", я как будто куда-то падал, в бездну. Было очень страшно. Вот тогда началась рождаться песня Пробач. Может быть прямо в тот момент, сердце уже начало что-то говорить и писать, но головой я этого еще не понимал. Тогда это все обошлось, все вернулось опять не без помощи потусторонних сил, не без помощи тонких материй, не без помощи того, чего мы не видим, не слышим, можем лишь только ощущать. И потом я стал писать!".

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