Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми 2019"

"Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации "Лучший мини-сериал"

Сериал "Чернобыль" получил премию Эмми в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP

Нашумевший сериал "Чернобыль", который уже успел посмотреть украинский режиссер Олег Сенцов, получил премию "Эмми 2019" в номинации "Лучший мини-сериал". Отметим, что 71-я церемония вручения награды телеакадемии США прошла в Лос-Анджелесе, а транслировал ее телеканал Fox.

Кстати, сериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

В категории мини-сериалов в гонке за наградой также участвовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

На сцене создатель сериала Крэйг Мэйзин выразил надежду на то, что его проект напомнил людям о значении правды и опасности лжи. Стоит отметить, что сериал завоевал Emmy еще и за сценарий к "Чернобылю", а Эмми за режиссуру мини-сериала вручили режиссеру проекта Йохану Ренку.

Чернобыль – это мини-сериал, созданный Крэйгом Мэйзином. Его премьера состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. Сюжет посвящен техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, и героическим усилиям по ликвидации ее последствий.

Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в номинации лучший мини-сериал Фото: AFP 1/5

Напомним, сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории по данным imdb.

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