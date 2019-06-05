Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал "Чернобыль": украинский хор записал песню для финальной 5-й серии

Руководство канала HBO искали музыкантов для финала проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
"Чернобыль" 2019
"Чернобыль" 2019
Фото: HBO

Последняя 5 серия сериала "Чернобыль" уже вышла, а сам проект признан самым рейтинговым сериалом в истории, но шумиха вокруг него не утихает.

Чернобыль может превратиться в полноценный курорт:

Украинский мужской хор "Гомин" специально по заказу телеканала HBO записал песню с названием "Вечная память". Этот трек украинцев зазвучал в финальной серии. По информации Zaxid.net, песню "Вечная память" записывали в церкви святого Лазаря, что во Львове. Украинский хор получил предложение от представителей HBO и всего за час создал аудио песни.

"Сериал уже был на этапе завершения и продюсерам был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", – рассказал художественный руководитель муниципального хора "Гомин" Руслан Ляшенко.

Читайте также
Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Украине

По словам хормейстера Петра Швайковского, композитор сериала "Чернобыль" искал именно украинцев, которые могли бы воплотить его замысел. Неожиданно представитель HBO наткнулся на мужской коллектив "Гомин".

Слушать онлайн запись песни "Вечная память", созданную хором "Гомин" для сериала "Чернобыль":

Напомним, внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала "Чернобыль".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Туристический бум в Украине: что посмотреть в Чернобыле Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале «Чернобыль» Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию
сериал Чернобыль серия HBO
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу
Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Популярные статьи

Сегодня, 11:03Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Лена Темникова о болезни: «Было очень страшно»
Лена Темникова о болезни: «Было очень страшно»
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Эдита Пьеха: «Стас плакал и пытался вырваться из клиники»
Эдита Пьеха: «Стас плакал и пытался вырваться из клиники»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь