Сериал "Чернобыль": украинский хор записал песню для финальной 5-й серии

Руководство канала HBO искали музыкантов для финала проекта

"Чернобыль" 2019 Фото: HBO

Последняя 5 серия сериала "Чернобыль" уже вышла, а сам проект признан самым рейтинговым сериалом в истории, но шумиха вокруг него не утихает.

Чернобыль может превратиться в полноценный курорт:

Украинский мужской хор "Гомин" специально по заказу телеканала HBO записал песню с названием "Вечная память". Этот трек украинцев зазвучал в финальной серии. По информации Zaxid.net, песню "Вечная память" записывали в церкви святого Лазаря, что во Львове. Украинский хор получил предложение от представителей HBO и всего за час создал аудио песни.

"Сериал уже был на этапе завершения и продюсерам был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", – рассказал художественный руководитель муниципального хора "Гомин" Руслан Ляшенко.

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По словам хормейстера Петра Швайковского, композитор сериала "Чернобыль" искал именно украинцев, которые могли бы воплотить его замысел. Неожиданно представитель HBO наткнулся на мужской коллектив "Гомин".

Слушать онлайн запись песни "Вечная память", созданную хором "Гомин" для сериала "Чернобыль":

Напомним, внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала "Чернобыль".

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