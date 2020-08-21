Сериал "Корона" 4 сезон: Netflix назвал дату премьеры и выпустил захватывающий тизер

Интригующий ролик долгожданного сезона

Стриминговый сервис Netflix анонсировал дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона", о сюжете и актерском составе которого мы рассказывали ранее. Как и ожидалось, премьера состоится в конце этой осени, а именно – 15 ноября на Netflix. О выходе долгожданного сезона, Netflix заявил с помощью тизера, который уже успел вызвать бурные обсуждения фанатов.

В 30-секундном ролике-тизере, королева Елизавета II, которую играет Оливия Колман, которая интригует фразой: "Нельзя допустить, чтобы что-то столь важное, как монархия, потерпело неудачу".

В ролике появляется персонаж актрисы Джиллиан Андерсон, которая играет важную политическую персону – премьер-министра консерваторов Маргарет Тэтчер. Также в тизере мы видим молодую актрису Эмму Коррин вроли принцессы Дианы. В последнем кадре тизера она предстает в свадебном платье в день, когда она выходит замуж за принца Чарльза.

"Думать о том, что я присоединяюсь к такой невероятно талантливой актёрской семье казалось чем-то нереальным", – признавалась Эмма Коррин еще в начале съемок в своем официальном Twitter-аккаунте.

Съёмки четвёртого сезона сериала "Корона" удалось завершить в середине марта до объявления тотального карантина.

Что известно о сюжете четвертого сезона сериала "Корона"

Предполагается, что события четвёртого сезона охватывают период от конца семидесятых до начала девяностых годов. Как сообщает The Times, в эпизодах будут представлены разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, когда та была премьер-министром в столь бурный период для королевской семьи: конфликт между ними из-за апартеида в Южной Африке, а также значимые политические события того времени – забастовка шахтёров и Фолклендская война 1982 года.

Вероятно, зрители также увидят 40-го президента США Рональда Рейгана и увидят, как складывались его отношения с королевой, так как в предыдущих трех сезонах мы видели большинство президентов США. Непременно нам покажут события, разворачивающиеся вокруг принца Чарльза и принцессы Дианы – их свадьбу, рождение принцев Уильяма и Гарри, поездка Чарльза и Дианы в Австралию, известный взлом в Букингемском дворце, который организовал Майкл Фэган.

Эмма Коррин в образе принцессы Дианы на съемках сериала "Корона" Фото: Pinterest

Также актер Джош О'Коннор, который играет принца Чарльза в сериале, сказал, что его персонаж будет изображен в более жестоком свете в четвертом сезоне. Один эпизод будет посвящен началу любовного треугольника между Чарльзом, его будущей женой Камиллой и ее парнем Эндрю Паркером-Боулзом.

В этом году стало известно, что сериал "Корона" все-таки продлен на 6-й сезон, но без Меган Маркл.

Ранее мы рассказали подробности об еще одной сериальной новинке. В Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец", выхода которого с нетерпением ждут фанаты культовой трилогии.

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