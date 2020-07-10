Сериал "Корона" все-таки продлен на 6 сезон, но без Меган Маркл: что известно о сюжете

Персонаж скандальной супруги принца Гарри не появится в популярном сериале

Создатель популярного на Netflix сериала "Корона"о правлении королевы Елизаветы II, сценарист Питер Морган решил продлить его на шестой сезон. Изначально такое количество сезонов и было запланировано, но пол года назад Netflix объявил, что пятый сезон станет последним, чтобы лаконично завершить историю о королеве и ее семье.

Недавно мы рассказали, что известно о сюжете и актерском составе пятого сезона, над которым сейчас вовсю работает команда проекта. Теперь же создатели в официальном Twitter-аккаунте заявили, что предстоящий сезон не будет последним и назвали причину, которая объяснила, почему зрители не увидят персонажа Меган Маркл.

Смотрите в сюжете, как сын принца Гарри и Меган Маркл отпраздновал первый День рождения:

"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии пятого сезона стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов. Но стоит прояснить, что шестой сезон не приблизит нас к сегодняшнему дню – это просто позволит нам охватить тот же период в деталях", – сообщил Питер Морган.

Дополнительный сезон поможет лучше воссоздать жизнь королевы Елизаветы II в период 2000-х годов. Однако временные рамки сюжета не затронут наши дни, поэтому присоединения Меган Маркл к королевской семье зрители не увидят на экранах.

Пятый сезон сериала "Корона"

Ранее мы рассказали, что события четвёртого сезона расскажут о периоде от конца семидесятых до начала девяностых годов. Тогда в жизни королевской семьи произошло немало громких событий. Сюжет затронет разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, значимые политические события того времени, супружескую жизнь принца Чарльза и принцессы Дианы. Фанаты сериала уже ожидают и трагичные эпизоды, ведь в те годы произошла гибель принцессы Ди в автокатастрофе.

В пятом сезоне на роль королевы выбрана Имельда Стонтон, а в роли принцессы Дианы – молодая актриса Эмма Коррин. Об их невероятной схожести заговорили, когда в сети появился первый кадр со съемочной площадки.

Эмма Коррин в образе принцессы Дианы на съемках сериала "Корона" Фото: Pinterest

Ранее мы рассказали подробности об еще одной сериальной новинке. В Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец", выхода которого с нетерпением ждут фанаты культовой трилогии.

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