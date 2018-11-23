Сериал "Мистер Мерседес" получил продолжение

Третий сезон обещают в 2019 году

Кадр из сериала "Мистер Мерседес"

Популярный сериал "Мистер Мерседес", который основан на произведениях писателя Стивена Кинга, продлен на третий сезон, сообщает Variety.

Новый сезон будет основан на финальной части трилогии, посвященной детективу Биллу Ходжесу которую писатель назвал "Пост сдал". По сюжету убийца из "Мистера Мерседеса" Брейди Хартсфилд все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии.

Ходжес, возглавляющий детективное агенство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди вернулся и жаждет мести.

Дата премьеры третьего сезона сериала "Мистер Мерседес" скорее всего август 2019 года.

Напомним, второй сезон сериала "Мистер Мерседес" вышел в августе 2018 года. Отметим, что это не единственное произведение Стивена Кинга, которое экранизировали. Стриминговая компания Netflix заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла .