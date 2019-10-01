Сериал про Оби-Вана Кеноби обзавелся режиссером

Над проектом работает Дебора Чоу – создательница еще одного сериала "Мандалорец"

Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: YouTube

Так как Disney запускает в производство мини-сериал про одного из самых популярных персонажей "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби, которого вновь сыграет Юэн МакГрегор, логично, что уже стало известно, кто срежиссирует этот фильм.

Кстати, "Звездные войны" стал третьим самым кассовым фильмом в истории:

Режиссером предстоящего проекта стала Дебора Чоу, которая работала над другим диснеевским сериалом по "Звездным войнам" – "Мандалорцем", пишет Empire. Также на счету Деборы такие сериалы, как: "Мистер Робот", "Лучше звоните Солу", "Американские боги", "Джессика Джонс".

Действие мини-сериала про Оби-Вана развернется спустя восемь лет после событий "Мести ситхов". Юэн МакГрегор вернется к образу, который воплотил в приквел-трилогии. Над сценарием работает Хуссейн Амини.

Релиз на потоковом сервисе Disney+ состоится, скорее всего, в 2021-м.

Напомним, что съемки картины запланированы на 2020 год.

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