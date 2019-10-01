Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал про Оби-Вана Кеноби обзавелся режиссером

Над проектом работает Дебора Чоу – создательница еще одного сериала "Мандалорец"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
Фото: YouTube

Так как Disney запускает в производство мини-сериал про одного из самых популярных персонажей "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби, которого вновь сыграет Юэн МакГрегор, логично, что уже стало известно, кто срежиссирует этот фильм.

Кстати, "Звездные войны" стал третьим самым кассовым фильмом в истории:

Режиссером предстоящего проекта стала Дебора Чоу, которая работала над другим диснеевским сериалом по "Звездным войнам" – "Мандалорцем", пишет Empire. Также на счету Деборы такие сериалы, как: "Мистер Робот", "Лучше звоните Солу", "Американские боги", "Джессика Джонс".

Действие мини-сериала про Оби-Вана развернется спустя восемь лет после событий "Мести ситхов". Юэн МакГрегор вернется к образу, который воплотил в приквел-трилогии. Над сценарием работает Хуссейн Амини.

Читайте также:
Опубликован проморолик девятого эпизода "Звездных войн"

Релиз на потоковом сервисе Disney+ состоится, скорее всего, в 2021-м.

Напомним, что съемки картины запланированы на 2020 год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Глава Marvel снимет новый фильм по «Звездным войнам» "Мандалорец": вышел официальный трейлер сериала по вселенной "Звездных войн"
съемки Disney Звездные войны Юэн Макгрегор Оби-Ван Кеноби
Реклама

Новости партнеров

Видео: удачный проект стильной кухни
Видео: удачный проект стильной кухни
Как превратить однокомнатную квартиру в двухкомнатную
Как превратить однокомнатную квартиру в двухкомнатную
Столешница и фартук из мрамора: все за и против
Столешница и фартук из мрамора: все за и против
"Что за клоунский прикид?": Лорак разочаровала сеть своим видом

Популярные статьи

Сегодня, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Вчера, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

Вчера, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Вчера, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

29 сентябряТехно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

29 сентябряFun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов