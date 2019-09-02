Сериал про Оби-Вана Кеноби: появились первые подробности

В главной роли вновь выступит Юэн Макгрегор

Юэн Макгрегор в роли Оби-Ван Кеноби Фото: YouTube

Совсем недавно стало известно, что студия Disney снимет сольный сериал о знаковом персонаже Звездных войн – Оби-Вана Кеноби. К своей роли вернется Юэн Макгрегор.

Смотрите видео о том, как фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

А на тематической выставке D23 Expo, которая прошла на прошлых выходных в Анахайме, студия Disney уже официально подтвердила, что действительно готовит сериал-спин-офф про Оби-Вана Кеноби для своего потокового сервиса Disney+.

И, как сообщает The Star Wars Show, действие нового сериала развернется спустя восемь лет после событий, произошедших в третьем эпизоде саги "Месть ситхов". То есть после того, как Энакин Скайуокер превратился в Дарта Вейдера, а Падме Амидала родила от него двойняшек, мальчика и девочку Люка и Лею.

Это значит, что действие развернется за одиннадцать лет до оригинальной трилогии Джорджа Лукаса и до того, как Юэн Макгрегор будет выглядеть как Алек Гиннесс. Сценарий сериала уже написан. Съемки запланированы на 2020 год.

Напомним, студия Disney показала новый трейлер девятого эпизода "Звездных войн". В проморолике картины "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker) появилось несколько новых кадров, которые ранее не попадали в сеть.

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