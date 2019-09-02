Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал про Оби-Вана Кеноби: появились первые подробности

В главной роли вновь выступит Юэн Макгрегор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Юэн Макгрегор в роли Оби-Ван Кеноби
Юэн Макгрегор в роли Оби-Ван Кеноби
Фото: YouTube

Совсем недавно стало известно, что студия Disney снимет сольный сериал о знаковом персонаже Звездных войн – Оби-Вана Кеноби. К своей роли вернется Юэн Макгрегор.

Смотрите видео о том, как фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

А на тематической выставке D23 Expo, которая прошла на прошлых выходных в Анахайме, студия Disney уже официально подтвердила, что действительно готовит сериал-спин-офф про Оби-Вана Кеноби для своего потокового сервиса Disney+.

И, как сообщает The Star Wars Show, действие нового сериала развернется спустя восемь лет после событий, произошедших в третьем эпизоде саги "Месть ситхов". То есть после того, как Энакин Скайуокер превратился в Дарта Вейдера, а Падме Амидала родила от него двойняшек, мальчика и девочку Люка и Лею.

Читайте также:
"Мандалорец": вышел официальный трейлер сериала по вселенной "Звездных войн"

Это значит, что действие развернется за одиннадцать лет до оригинальной трилогии Джорджа Лукаса и до того, как Юэн Макгрегор будет выглядеть как Алек Гиннесс. Сценарий сериала уже написан. Съемки запланированы на 2020 год.

Напомним, студия Disney показала новый трейлер девятого эпизода "Звездных войн". В проморолике картины "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker) появилось несколько новых кадров, которые ранее не попадали в сеть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Юэн Макгрегор вновь сыграет Оби-Вана Кеноби в сольном сериале Вышел трейлер второго сезона мультсериала "Звездные войны: Сопротивление"
Disney звездные войны сценарий Юэн Макгрегор Оби-Ван Кеноби Star Wars
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Так ли вреден поздний ужин, как о нем говорят?
Так ли вреден поздний ужин, как о нем говорят?
Кортизол: как контролировать гормон стресса?
Кортизол: как контролировать гормон стресса?

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаТехно

Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаEvents

Икона Божией Матери "Всецарица": молитвы и чудеса

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра