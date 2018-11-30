Сериал "Проповедник" получил еще один сезон

Шоуранеры решили продлить шоу на четвертый сезон

Кадр из сериала "Проповедник"

Недавно стал известен список сериалов, которые закрывают. В их число не входит американский телесериал "Проповедник". Шоу продлили на четвертый сезон, сообщает Deadline.

Это многосерийная история о приключениях проповедника, его бывшей девушки и вампира-алкоголика, основанный на одноименной серии комиксов продолжат снимать в начале 2019 года в Австралии. В сериале снимаются такие актеры, как Доминик Купер, Джозеф Гилган и Рут Негга. О дате выхода нового сезона не сообщается. Производством шоу занимаются Эван Голдберг, Сет Роген и Сэм Кэтлин по заказу телеканала AMC.

Отметим, премьера "Проповедника" состоялась 22 мая 2016 года. В июне 2016 года телеканал AMC продлил сериал на второй сезон, а в октябре 2017 года – на третий. По сюжету, Джесси Кастер, проповедник из Техаса, объединяется с могущественным творением, сбежавшим с небес.

Напомним, ранее мы публиковали список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).

Кроме того, канал CBS опубликовал расписание премьер новых сезонов всех своих сериалов – "Теории большого взрыва", "Гавайи 5-0", "Мыслить как преступник", "Государственный секретарь" и других.