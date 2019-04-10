Сериал "Убивая Еву" продлили на третий сезон сразу после премьеры второго

Создатели проекта уверены в успехе сериала

"Убивая Еву" Фото: YouTube

Только на днях телеканал BBC America показал первые серии второго сезона сериала "Убивая Еву", трейлер которого стал хитом сети, как проект тут же был продлен и на третий сезон. Но шоураннер уже у него будет другой. Представители AMC Networks заявили, что продлевают "Убивая Еву" так скоро, потому что уверены в успехе шоу.

Как сообщает издание E!News, в следующем году эстафету примет сценаристка Сьюзан Хиткот ("Бойся ходячих мертвецов"). Отметим, что за первый сезон отвечала сценаристка и продюсер Фиби Уоллер-Бридж ("Сожители"), позже она передала свой пост Эмеральд Феннелл ("Бездельницы").

Стоит отметить, что сериал "Убивая Еву" сочетает в себе элементы триллера, драмы и черной комедии. История повествует о наемной убийце Оксане Воронцовой по прозвищу Вилланель (Джоди Комер), на пути которой оказывается простая сотрудница MI5 Ева (Сандра О).

Напомним, ранее сайт-агрегатор рецензий профессиональных критиков Metacritiс составил рейтинг ТОП-20 лучших сериалов уходящего 2018 года. В этот список вошел и сериал "Убивая Еву".

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