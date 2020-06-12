Сериал выходного дня: экстраординарный украинский Шерлок Холмс в мини-сериале "Консультант"

Детективная мелодрама на выходные

Детективный сериал "Консультант" стал одной из самых ожидаемых новинок 2020 года. 16-серийный сериал повествует о прикованном к инвалидной коляске криминалисте по имени Борис Крылов. Благодаря своим парадоксальным и для многих неочевидным методам расследований, Бориса за его спиной прозвали украинским Шерлоком Холмсом. Погрузиться в увлекательную историю расследований с Борисом Крыловым вы можете в новом разделе сайта "Сегодня" – смотрите все серии сериала "Консультант" на Сегодня.TV.

В преддверии выходных Сегодня.Lifestyle рассказывает, почему вам стоит внести сериал "Консультант" в список "что посмотреть на выходных".

Кадр из сериала "Консультант" Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Консультант"

Авторам сериала с первой же серии удается вовлечь требовательного зрителя в загадочный мир криминалиста Бориса Крылова. По сюжету, смерть отца в ДТП заставляет Бориса Крылова вновь вернуться к работе в полиции, чтобы раскрыть правду и найти виновных. Кроме Бориса, мало кто верит, что ДТП – не случайность, но у него находятся единомышленники, и, конечно же, возлюбленная.

Кроме запутанных дел, которые расследует главный герой, в сериале разворачивается захватывающая любовная линия. Когда Борис Крылов возвращается к привычной работе в полиции, там он вновь встречает любовь всей своей жизни – руководителя следственной группы Анну Воскресенскую. Героев связывает драматичное прошлое, а сейчас они оба одиноки. Смогут ли Борис и Анна построить счастливое будущее, когда в их отношения вмешивается третье лицо, тем самым образуя любовный треугольник. Интрига каждой серии заставит вас ждать новый эпизод вновь и вновь.

Кадр из сериала "Консультант" Фото: instagram.com/morozzzofff

Отличный актерский состав

Главные роли в сериале исполнили Алексей Морозов и Алина Сергеева, которые имеют огромный опыт съемок в различных проектах. Детективные сериалы всегда становятся своего рода проверкой для актеров, ведь требуют полного погружения в детали и особенности профессии персонажей. Кроме того, в сериале снялись украинский знаменитый актер Павел Вишняков, звезда сериалов Олеся Жураковская, Анна Арефьева, Алексей Нагрудный, Игорь Портянко, Дмитрий Соловьев. В съемках также принимали участие и каскадеры, но стоит отметить, что многие трюки были выполнены самими актерами.

Во время просмотра легко забыть, что это вымышленное шоу, а персонажи будто становятся реальными людьми.

Сколько эпизодов

Если вы не готовы пропасть у экрана на несколько недель и настроены посмотреть что-то интересное, но короткое, то, к счастью, "Консультант" состоит всего из 16 эпизодов, каждый из которых длится до 50 минут. Вас увлечет сюжет настолько, что вы легко осилите сериал за выходные.

Серьезный подход команды

Вас может это удивить, но для съемок детективной мелодрамы "Консультант" построили целый морг. На киевской киностудии построили прозекторскую, где производится вскрытие и установление причины смерти трупов. По словам режиссера-постановщика сериала Олега Туранского, нестандартная прозекторская похожа на ту, что была в популярном американском сериале "C.S.I.".

Консультантами в сериале выступили реальные криминалисты и полиция, которые координировали съемочную группу и актеров по важным деталям. Конечно же, в сюжете не были использованы реальные истории, но консультанты из правоохранительных органов отмечали, что некоторые эпизоды напоминают их личную практику.

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

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