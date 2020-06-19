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Сериал выходного дня: интересные факты о мелодраме "Капитанша"

Сегодня, 18:20

Захватывающий сериал на выходные

16-серийная авантюрная мелодрама "Капитанша" была признана лучшим праймовым сериалом 2017 года. Более 16 миллионов зрителей затаив дыхание наблюдали за приключениями, победами и неудачами главной героини Александры, на плечи которой свалилось множество испытаний.

Если вы пропустили главный хит 2017 года, или же хотите пересмотреть его снова, Сегодня.Lifestyle делится неожиданными фактами о "Капитанше", которая доступна к просмотру в новом разделе сайта Сегодня.TV.

Все 16 серий сериала "Капитанша" можно посмотреть за выходные.

Анна Михайловская в сериале "Капитанша"
Анна Михайловская в сериале "Капитанша"
Фото: kanalukraina.tv

Сюжет сериала "Капитанша" повествует об Александре, родители которой погибают в автокатастрофе. Опекунами девушки становятся ее ближайшие родственники из села, которые хотят разбогатеть за счет ее наследства. Однажды при необычных обстоятельствах Александра знакомится с капитаном морского судна Леонидом. И несмотря на то, что их знакомство стало не самым приятным для девушки, ее жизнь кардинально меняется и теперь впереди ее ждут дальние плавания и опасные приключения.

  • Мелодраматический сериал "Капитанша" – наполнен приключениями. Помимо романтической истории, здесь есть множество динамичных событий и сюжетных поворотов. Захват корабля, ночной шторм, освобождение от сомалийских пиратов, крушение судна – для съемок эпизодов киногруппа задействовала множество суден.
  • Часть съемок сериала проходила на Кипре, который по сюжету превратился в греческий остров Крит. Снимали в районах исторических городов Пафос и Лимассол.
  • Во время съемок шторма и сцены захвата пиратского корабля чуть не пострадала киносъемочная техника. Эпичность, которую увидели зрители в кадре, вышла за его рамки и сделала съемки этих сцен одними из самых сложных в сериале.

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  • Оператор сериала – украинец Сергей Борденюк, который был не только свидетелем аварии на ЧАЭС, но и сделал одни из первых кадров взорвавшегося реактора. С таким профессионалом даже захватывать пиратский корабль не страшно.
  • Автор сценария "Капитанши" – Татьяна Гнедаш, которая также писала сценарий к популярным украинским сериалам "Тайны", "Не зарекайся", "Клан Ювелиров".
  • По многочисленным просьбам телезрителей сериал "Капитанша" продлили на второй сезон, который вышел в 2019 году.

Сериал "Капитанша" – все серии онлайн на Сегодня.TV
Сериал "Капитанша" – все серии онлайн на Сегодня.TV
Фото: kanalukraina.tv

Главные роли в сериале исполнили Анна Михайловская, Александр Ратников, Виталий Салий, Николай Боклан, Леонид Громов, Александр Попов, Маргарита Шубина.

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

Если вы в поиске необычного детективного сериала, обратите внимание на мини-сериал "Консультант", главного героя которого назвали настоящим украинским Шерлоком Холмсом.

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