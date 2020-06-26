Сериал выходного дня: почему стоит посмотреть детективную мелодраму "Кто ты?"
Захватывающая 16-серийная картина от знаменитого украинского режиссера
В центре сюжета детективной мелодрамы – история о психотерапевте Инге Штефан, которая, чтобы разобраться в загадочном исчезновении жениха и череде странных смертей своих пациентов, переходит в сферу криминального профайлинга. Параллельно с работой в убойном отделе Инга начинает вести собственное расследование, так как она намерена найти ответ на постоянно находящийся в её голове вопрос к убийце: "Кто ты?".
В последние годы украинские сериалы выходят на новый уровень, так и случилось с мелодрамой "Кто ты?". Сериал обрел феноменальный успех не только среди украинских зрителей, но также и за рубежом. "Кто ты?" был продан в медиатеку популярного стриминг-сервиса Amazon Prime и снабжён оригинальной звуковой дорожкой с английскими субтитрами.
Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему детективная новинка 2018 года идеально подойдет для просмотра на выходных. А если вы пропустили его трансляцию в телеэфире, то все серии сериала "Кто ты?" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.T.V.
Главная героиня сериала, психотерапевт Инга Штефан, после загадочной гибели нескольких своих пациентов, а ранее исчезновения её жениха, переходит работать в сферу криминального профайлинга. Через своего дядю, генерала полиции, она устраивается профайлером в убойный отдел Главка полиции. Инга вливается в команду убойного отдела, которым руководит майор Олег Мищенко.
Отношения в коллективе не всегда складываются удачным образом, так как вначале к Инге со стороны коллег проявляется некоторое недоверие – ведь в отделе никогда не работал профайлер, к тому же умная, красивая и молодая женщина. С майором Мищенко у Инги сначала возникает антипатия, даже конфликты, что вскоре перерастает во взаимопонимание, дружбу и любовь.
Одновременно с участием в раскрытии преступлений в убойном отделе, Инга ведёт своё расследование, так как хочет узнать, кто стоит за смертью её пациентов и жениха. Вскоре она обнаруживает, что много лет за ней следит маньяк, который непосредственно причастен не только к смерти пациентов. Чтобы раскрыть это дело, Инге придётся поставить себя на место маньяка и ответить на вопрос: "Кто ты?", "Каковы твои мотивы и цель?".
Отлично подобранный актёрский состав, когда актёры не играют своего героя, а живут им, делает сериал интересным и увлекательным для просмотра. Создаётся впечатление, что ты не зритель, а находишься среди происходящих событий. В главной женской роли, психотерапевта Инги Штефан, снялась актриса Екатерина Кузнецова, известная по фильмам: "Радуга в небе", "Отчаянный домохозяин", "Год в Тоскане", "Экспресс-командировка". В главной мужской роли, майора Олега Мищенко, снялся актёр Антон Батырев, известный нам по фильмам "Ты только мой", "Ёлка на миллион", "Человек без сердца".
Для Антона Батырева (майор Олег Мищенко) это была первая работа с режиссёром Анатолием Матешко и актёрским составом, так как ни с кем раньше знаком он не был. Но по его словам, на съёмочной площадке сложилась лёгкая, дружеская атмосфера много шутили, смеялись, импровизировали.
Самым запоминающимся в образе своего героя Антон считает бороду, так как майор с бородой – большая редкость, даже эксклюзив.
Одного из оперов убойного отдела, Сашу Мищенко, сыграл Игорь Пазич, который известен не только своими работами в кино, а ещё и тем, что успешно ведёт свой блог на YouTube-канале.
Екатерине Кузнецовой для того, чтобы органично влиться в образ своей героини, пришлось изучать, как же на самом деле работают психотерапевты. Для этого ей даже пришлось некоторое время посещать специалиста.
Самым сложным на проекте для Екатерины были сцены поцелуев с Антоном, так как за время съёмок у них сложились тёплые дружеские отношения, да и у каждого своя личная жизнь.
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"И когда уже выработались такие дружественные отношения, так не хочется это все портить какими-то ненужными поцелуями. Это неловко. И я понимала, что это не та история, в которой поцелуй можно скрыть, как-то так снять. Все-таки мы поцеловались. Наверное, только этот момент меня смутил", – рассказала Екатерина Кузнецова.
Примечательно, что в сериале в роли полковника Андрея Романовича Стрижака снимался популярный украинский актёр Олег Примогенов. В его фильмографии более 160 работ. Вот как он отзывается о своём герое: "Бытует ошибочное мнение, что если ты играешь генерала, то нужно сразу командным голосом произносить все свои реплики. Так, тебя слышат, не кричи! А настоящий полковник – он тихий, нужно еще прислушаться, что он говорит", – поделился Олег Примогенов.
В сериале также снимались: Константин Октябрьский, Ярослав Гуревич, Мирослав Павличенко, Анастасия Походенко-Матешко, Ренат Сеттаров, Игорь Пазыч, Елена Светлицкая и другие. Режиссёр фильма – Анатолий Матешко, известный своими работами по фильмам: "Коснувшись сердца", "Артист", "Замкнутый круг" и другими.
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