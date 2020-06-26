Сериал выходного дня: почему стоит посмотреть детективную мелодраму "Кто ты?"

Захватывающая 16-серийная картина от знаменитого украинского режиссера

В центре сюжета детективной мелодрамы – история о психотерапевте Инге Штефан, которая, чтобы разобраться в загадочном исчезновении жениха и череде странных смертей своих пациентов, переходит в сферу криминального профайлинга. Параллельно с работой в убойном отделе Инга начинает вести собственное расследование, так как она намерена найти ответ на постоянно находящийся в её голове вопрос к убийце: "Кто ты?".

В последние годы украинские сериалы выходят на новый уровень, так и случилось с мелодрамой "Кто ты?". Сериал обрел феноменальный успех не только среди украинских зрителей, но также и за рубежом. "Кто ты?" был продан в медиатеку популярного стриминг-сервиса Amazon Prime и снабжён оригинальной звуковой дорожкой с английскими субтитрами.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему детективная новинка 2018 года идеально подойдет для просмотра на выходных. А если вы пропустили его трансляцию в телеэфире, то все серии сериала "Кто ты?" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.T.V.

Кадр из сериала "Кто ты?" Фото: пресс-служба

Сюжет детективного сериала "Кто ты?"

Главная героиня сериала, психотерапевт Инга Штефан, после загадочной гибели нескольких своих пациентов, а ранее исчезновения её жениха, переходит работать в сферу криминального профайлинга. Через своего дядю, генерала полиции, она устраивается профайлером в убойный отдел Главка полиции. Инга вливается в команду убойного отдела, которым руководит майор Олег Мищенко.

Отношения в коллективе не всегда складываются удачным образом, так как вначале к Инге со стороны коллег проявляется некоторое недоверие – ведь в отделе никогда не работал профайлер, к тому же умная, красивая и молодая женщина. С майором Мищенко у Инги сначала возникает антипатия, даже конфликты, что вскоре перерастает во взаимопонимание, дружбу и любовь.

Одновременно с участием в раскрытии преступлений в убойном отделе, Инга ведёт своё расследование, так как хочет узнать, кто стоит за смертью её пациентов и жениха. Вскоре она обнаруживает, что много лет за ней следит маньяк, который непосредственно причастен не только к смерти пациентов. Чтобы раскрыть это дело, Инге придётся поставить себя на место маньяка и ответить на вопрос: "Кто ты?", "Каковы твои мотивы и цель?".

Кадр из сериала "Кто ты?" Фото: пресс-служба

Основной актёрский состав

Отлично подобранный актёрский состав, когда актёры не играют своего героя, а живут им, делает сериал интересным и увлекательным для просмотра. Создаётся впечатление, что ты не зритель, а находишься среди происходящих событий. В главной женской роли, психотерапевта Инги Штефан, снялась актриса Екатерина Кузнецова, известная по фильмам: "Радуга в небе", "Отчаянный домохозяин", "Год в Тоскане", "Экспресс-командировка". В главной мужской роли, майора Олега Мищенко, снялся актёр Антон Батырев, известный нам по фильмам "Ты только мой", "Ёлка на миллион", "Человек без сердца".

Актёры о своих персонажах и о съёмочном процессе

Для Антона Батырева (майор Олег Мищенко) это была первая работа с режиссёром Анатолием Матешко и актёрским составом, так как ни с кем раньше знаком он не был. Но по его словам, на съёмочной площадке сложилась лёгкая, дружеская атмосфера много шутили, смеялись, импровизировали.

Самым запоминающимся в образе своего героя Антон считает бороду, так как майор с бородой – большая редкость, даже эксклюзив.

Кадр из сериала "Кто ты?" Фото: пресс-служба

Одного из оперов убойного отдела, Сашу Мищенко, сыграл Игорь Пазич, который известен не только своими работами в кино, а ещё и тем, что успешно ведёт свой блог на YouTube-канале.

Екатерине Кузнецовой для того, чтобы органично влиться в образ своей героини, пришлось изучать, как же на самом деле работают психотерапевты. Для этого ей даже пришлось некоторое время посещать специалиста.

Екатерина Кузнецова в сериале "Кто ты?" Фото: пресс-служба

Самым сложным на проекте для Екатерины были сцены поцелуев с Антоном, так как за время съёмок у них сложились тёплые дружеские отношения, да и у каждого своя личная жизнь.

"И когда уже выработались такие дружественные отношения, так не хочется это все портить какими-то ненужными поцелуями. Это неловко. И я понимала, что это не та история, в которой поцелуй можно скрыть, как-то так снять. Все-таки мы поцеловались. Наверное, только этот момент меня смутил", – рассказала Екатерина Кузнецова.

Примечательно, что в сериале в роли полковника Андрея Романовича Стрижака снимался популярный украинский актёр Олег Примогенов. В его фильмографии более 160 работ. Вот как он отзывается о своём герое: "Бытует ошибочное мнение, что если ты играешь генерала, то нужно сразу командным голосом произносить все свои реплики. Так, тебя слышат, не кричи! А настоящий полковник – он тихий, нужно еще прислушаться, что он говорит", – поделился Олег Примогенов.

Олег Примогенов Фото: kanalukraina.tv

В сериале также снимались: Константин Октябрьский, Ярослав Гуревич, Мирослав Павличенко, Анастасия Походенко-Матешко, Ренат Сеттаров, Игорь Пазыч, Елена Светлицкая и другие. Режиссёр фильма – Анатолий Матешко, известный своими работами по фильмам: "Коснувшись сердца", "Артист", "Замкнутый круг" и другими.

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