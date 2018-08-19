Сериалы на осень: что закроют и продлят на новые сезоны
Много сериалов закрыли сразу после первого сезона
Последний месяц весны успел избаловать зрителей новинками сериалов, а также захватывающими продолжениями. Много сериалов закрыли, а потом вновь продлили. Предлагаем список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).
Телесериалы, выходящие в эфир на канале ABC:
- Стартап / Alex Inc: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Черная комедия / black-ish: продлен на 5 сезон
- Переправа / The Crossing: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Иллюзия / Deception: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Для людей / For the People: продлен на 2 сезон
- Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat: продлен на 5 сезон
- The Goldbergs: продлен на N сезон
- Хороший доктор / The Good Doctor: продлен на 2 сезон
- Анатомия страсти / Grey’s Anatomy: продлен на 15 сезон
- Как избежать наказания за убийство / How to Get Away With Murder: продлен на 5 сезон
- Кевин спасет мир. Если получится / Kevin (Probably) Saves the World: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Marvel’s Agents of SHIELD: продлен на 6 сезон
- Marvel’s Inhumans: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Мэр / The Mayor: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Американская семейка / Modern Family: продлен на 10 сезон
- Однажды в сказке / Once Upon a Time: официально закрыт
- База Куантико / Quantico: официально закрыт
- Розанна / Roseanne: официально закрыт после скандала с расистской шуткой главной актрисы
- Скандал / Scandal: официально закрыт
- Просто нет слов / Speechless: продлен на 3 сезон
- Splitting Up Together: продлен на 2 сезон
- Пожарная часть 19 / Station 19: продлен на 2 сезон
- Десять дней в долине / Ten Days in the Valley: официально закрыт после 1 сезона в эфире
CBS
- 9JKL: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Теория большого взрыва / The Big Bang Theory: продлен на 12 сезон
- Голубая кровь / Blue Bloods: продлен на 9 сезон
- Мистер Булл / Bull: продлен на 3 сезон
- Реанимация / Code Black: официально закрыт
- Мыслить как преступник / Criminal Minds: продлен на 14 сезон
- Элементарно / Elementary: продлен на 7 сезон
- Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0: продлен на 9 сезон
- Инстинкт / Instinct: продлен на 2 сезон (первый еще выходит в эфир прямо сейчас)
- Кевин подождет / Kevin Can Wait: официально закрыт
- Жизнь в деталях / Life in Pieces: продлен на 4 сезон
- Год жизни по-библейски / Living Biblically: официально закрыт после 1 сезона
- Новый агент МакГайвер / MacGyver: продлен на 3 сезон
- Государственный секретарь / Madam Secretary: продлен на 5 сезон
- Все схвачено / Man With a Plan: продлен на 3 сезон
- Я, опять я и снова я / Me, Myself & I: официально закрыт
- Мамаша / Mom: продлен на 6 сезон
- Морская полиция: Спецотдел / NCIS: продлен на 16 сезон
- Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles: продлен на 10 сезон
- Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans: продлен на 5 сезон
- Выкуп / Ransom: продлен на 2 сезон
- Спасение / Salvation: продлен на 2 сезон
- Скорпион / Scorpion: официально закрыт
- Спецназ / SEAL Team: продлен на 2 сезон
- Лучшие пончики / Superior Donuts: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
- Спецназ / SWAT: продлен на 2 сезон
- Коллективный разум / Wisdom of the Crowd: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Детство Шелдона / Young Sheldon: продлен на 2 сезон
Fox
- 9-1-1: продлен на 2 сезон
- Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine: продлен на 6 сезон (спасибо NBC, который спас закрытый было сериал)
- Империя / Empire: продлен на 5 сезон
- Изгоняющий дьявола / The Exorcist: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
- Одаренные / The Gifted: продлен на 2 сезон
- Готэм / Gotham: продлен на 5 и последний сезон
- Из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас / LA to Vegas: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Последний человек на Земле / The Last Man on Earth: официально закрыт
- Смертельное оружие / Lethal Weapon: продлен на 3 сезон
- Люцифер / Lucifer: официально закрыт после 3 сезонов в эфире
- Новенькая / New Girl: официально закрыт
- Орвилл / The Orville: продлен на 2 сезон
- Ординатор / The Resident: продлен на 2 сезон
- Огнестрел / Shots Fired: официально закрыт
- Звезда / Star: продлен на 3 сезон
NBC
- Черный список / The Blacklist: продлен на 6 сезон
- Слепая зона / Blindspot: продлен на 4 сезон
- Отважные / The Brave: официально закрыт
- Чикаго в огне / Chicago Fire: продлен на 7 сезон
- Медики Чикаго / Chicago Med: продлен на 4 сезон
- Полиция Чикаго / Chicago PD: продлен на 6 сезон
- Хорошие девочки / Good Girls: продлен на 2 сезон
- В лучшем мире / The Good Place: продлен на 3 сезон
- Отличные новости / Great News: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
- Закон и порядок: Специальный корпус / Law & Order: SVU: продлен на 20 сезон
- Миднайт, Техас / Midnight, Texas: продлен на 2 сезон
- Ночная смена / The Night Shift: официально закрыт
- Взлет / Rise: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Оттенки синего / Shades of Blue: 3 и последний сезон заканчивается 17 июня
- Супермаркет / Superstore: продлен на 4 сезон
- Заложница / Taken: официально закрыт
- Это мы / This Is Us: продлен на 3 сезон
- Уилл и Грейс / Will & Grace: продлен на 10 и 11 сезоны
The CW
- Сотня / The 100: продлен на 6 сезон
- Стрела / Arrow: продлен на 7 сезон
- Черная молния / Black Lightning: продлен на 2 сезон
- Чокнутая бывшая / Crazy Ex-Girlfriend: продлен на 4, последний сезон
- Легенды завтрашнего дня / DC’s Legends of Tomorrow: продлен на 4 сезон
- Династия / Dynasty: продлен на 2 сезон
- Флэш / The Flash: продлен на 5 сезон
- Я – зомби / iZombie: продлен на 5, последний сезон
- Девственница / Jane the Virgin: продлен на 5, последний сезон
- Пожизненный приговор / Life Sentence: официально закрыт после 1 сезона в эфире
- Древние / The Originals: официально закрыт
- Ривердэйл / Riverdale: продлен на 3 сезон
- Супергерл / Supergirl: продлен на 4 сезон
- Сверхъестественное / Supernatural: продлен на 14 сезон
- Доблесть / Valor: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Напомним, фанаты ждут продолжения самого громкого проекта HBO за всю историю – сериала "Игра престолов", и ищут что же смотреть дальше. Мы предлагали небольшую подборку сериалов, которые выходили на этом американском кабельном телеканале.
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Источник: popcornnews.ru