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Сериалы на осень: что закроют и продлят на новые сезоны

Много сериалов закрыли сразу после первого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Кадр из сериала &quot;Сверхъестественное&quot;
Кадр из сериала "Сверхъестественное"

Последний месяц весны успел избаловать зрителей новинками сериалов, а также захватывающими продолжениями. Много сериалов закрыли, а потом вновь продлили. Предлагаем список сериалов, которые продлили (вернуться в эфир осенью 2018 года) либо закрыли (нужно успеть посмотреть все серии).

Телесериалы, выходящие в эфир на канале ABC:

  • Стартап / Alex Inc: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Черная комедия / black-ish: продлен на 5 сезон
  • Переправа / The Crossing: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Иллюзия / Deception: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Для людей / For the People: продлен на 2 сезон
  • Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat: продлен на 5 сезон
  • The Goldbergs: продлен на N сезон
  • Хороший доктор / The Good Doctor: продлен на 2 сезон
  • Анатомия страсти / Grey’s Anatomy: продлен на 15 сезон
  • Как избежать наказания за убийство / How to Get Away With Murder: продлен на 5 сезон
  • Кевин спасет мир. Если получится / Kevin (Probably) Saves the World: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Marvel’s Agents of SHIELD: продлен на 6 сезон
  • Marvel’s Inhumans: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Мэр / The Mayor: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Американская семейка / Modern Family: продлен на 10 сезон
  • Однажды в сказке / Once Upon a Time: официально закрыт
  • База Куантико / Quantico: официально закрыт
  • Розанна / Roseanne: официально закрыт после скандала с расистской шуткой главной актрисы
  • Скандал / Scandal: официально закрыт
  • Просто нет слов / Speechless: продлен на 3 сезон
  • Splitting Up Together: продлен на 2 сезон
  • Пожарная часть 19 / Station 19: продлен на 2 сезон
  • Десять дней в долине / Ten Days in the Valley: официально закрыт после 1 сезона в эфире

CBS

  • 9JKL: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Теория большого взрыва / The Big Bang Theory: продлен на 12 сезон
  • Голубая кровь / Blue Bloods: продлен на 9 сезон
  • Мистер Булл / Bull: продлен на 3 сезон
  • Реанимация / Code Black: официально закрыт
  • Мыслить как преступник / Criminal Minds: продлен на 14 сезон
  • Элементарно / Elementary: продлен на 7 сезон
  • Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0: продлен на 9 сезон
  • Инстинкт / Instinct: продлен на 2 сезон (первый еще выходит в эфир прямо сейчас)
  • Кевин подождет / Kevin Can Wait: официально закрыт
  • Жизнь в деталях / Life in Pieces: продлен на 4 сезон
  • Год жизни по-библейски / Living Biblically: официально закрыт после 1 сезона
  • Новый агент МакГайвер / MacGyver: продлен на 3 сезон
  • Государственный секретарь / Madam Secretary: продлен на 5 сезон
  • Все схвачено / Man With a Plan: продлен на 3 сезон
  • Я, опять я и снова я / Me, Myself & I: официально закрыт
  • Мамаша / Mom: продлен на 6 сезон
  • Морская полиция: Спецотдел / NCIS: продлен на 16 сезон
  • Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles: продлен на 10 сезон
  • Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans: продлен на 5 сезон
  • Выкуп / Ransom: продлен на 2 сезон
  • Спасение / Salvation: продлен на 2 сезон
  • Скорпион / Scorpion: официально закрыт
  • Спецназ / SEAL Team: продлен на 2 сезон
  • Лучшие пончики / Superior Donuts: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
  • Спецназ / SWAT: продлен на 2 сезон
  • Коллективный разум / Wisdom of the Crowd: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Детство Шелдона / Young Sheldon: продлен на 2 сезон

Fox

  • 9-1-1: продлен на 2 сезон
  • Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine: продлен на 6 сезон (спасибо NBC, который спас закрытый было сериал)
  • Империя / Empire: продлен на 5 сезон
  • Изгоняющий дьявола / The Exorcist: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
  • Одаренные / The Gifted: продлен на 2 сезон
  • Готэм / Gotham: продлен на 5 и последний сезон
  • Из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас / LA to Vegas: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Последний человек на Земле / The Last Man on Earth: официально закрыт
  • Смертельное оружие / Lethal Weapon: продлен на 3 сезон
  • Люцифер / Lucifer: официально закрыт после 3 сезонов в эфире
  • Новенькая / New Girl: официально закрыт
  • Орвилл / The Orville: продлен на 2 сезон
  • Ординатор / The Resident: продлен на 2 сезон
  • Огнестрел / Shots Fired: официально закрыт
  • Звезда / Star: продлен на 3 сезон
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NBC

  • Черный список / The Blacklist: продлен на 6 сезон
  • Слепая зона / Blindspot: продлен на 4 сезон
  • Отважные / The Brave: официально закрыт
  • Чикаго в огне / Chicago Fire: продлен на 7 сезон
  • Медики Чикаго / Chicago Med: продлен на 4 сезон
  • Полиция Чикаго / Chicago PD: продлен на 6 сезон
  • Хорошие девочки / Good Girls: продлен на 2 сезон
  • В лучшем мире / The Good Place: продлен на 3 сезон
  • Отличные новости / Great News: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
  • Закон и порядок: Специальный корпус / Law & Order: SVU: продлен на 20 сезон
  • Миднайт, Техас / Midnight, Texas: продлен на 2 сезон
  • Ночная смена / The Night Shift: официально закрыт
  • Взлет / Rise: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Оттенки синего / Shades of Blue: 3 и последний сезон заканчивается 17 июня
  • Супермаркет / Superstore: продлен на 4 сезон
  • Заложница / Taken: официально закрыт
  • Это мы / This Is Us: продлен на 3 сезон
  • Уилл и Грейс / Will & Grace: продлен на 10 и 11 сезоны

The CW

  • Сотня / The 100: продлен на 6 сезон
  • Стрела / Arrow: продлен на 7 сезон
  • Черная молния / Black Lightning: продлен на 2 сезон
  • Чокнутая бывшая / Crazy Ex-Girlfriend: продлен на 4, последний сезон
  • Легенды завтрашнего дня / DC’s Legends of Tomorrow: продлен на 4 сезон
  • Династия / Dynasty: продлен на 2 сезон
  • Флэш / The Flash: продлен на 5 сезон
  • Я – зомби / iZombie: продлен на 5, последний сезон
  • Девственница / Jane the Virgin: продлен на 5, последний сезон
  • Пожизненный приговор / Life Sentence: официально закрыт после 1 сезона в эфире
  • Древние / The Originals: официально закрыт
  • Ривердэйл / Riverdale: продлен на 3 сезон
  • Супергерл / Supergirl: продлен на 4 сезон
  • Сверхъестественное / Supernatural: продлен на 14 сезон
  • Доблесть / Valor: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Напомним, фанаты ждут продолжения самого громкого проекта HBO за всю историю – сериала "Игра престолов", и ищут что же смотреть дальше. Мы предлагали небольшую подборку сериалов, которые выходили на этом американском кабельном телеканале.

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Источник: popcornnews.ru
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