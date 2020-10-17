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"Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым новым сериалом Netflix

Сегодня, 14:56

За 28 дней сериал Райана Мерфи посмотрели 48 млн пользователей

Решение Райана Мерфи выпустить сериал на Netflix оправдало себя. Новое шоу создателя антологии "Американская история ужасов" – "Сестра Рэтчед" стало самым просматриваемым в 2020 году. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Netflix.

Сообщается, что 48 миллионов пользователей посмотрели драму с Сарой Полсон в главной роли. Таким образом сериал показал лучший старт среди новых шоу сервиса, вышедших в этом году.

"Сестра Рэтчед" обогнала "Академию Амбрелла" которая за месяц привлекла 45 млн пользователей, а также первые сезоны сериалов "Половое воспитание" и "Ты" – их посмотрели около 40 млн зрителей.

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"Сестра Рэтчед" – это приквел фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года с Джеком Николсоном и Луизой Флетчер. Сериал Райана Мерфи рассказывает предысторию медсестры Милдред Рэтчед.

По сюжету главная героиня приезжает в Калифорнию и устраивается на работу в психиатрическую больницу в надежде спасти от смертной казни одного из пациентов – своего брата.

Ранее мы писали, что Netflix выпустил фильм "Энола Холмс". Что нужно знать о сюжете и актерском составе – читайте здесь.

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