"Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым новым сериалом Netflix

За 28 дней сериал Райана Мерфи посмотрели 48 млн пользователей

Решение Райана Мерфи выпустить сериал на Netflix оправдало себя. Новое шоу создателя антологии "Американская история ужасов" – "Сестра Рэтчед" стало самым просматриваемым в 2020 году. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Netflix.

Сообщается, что 48 миллионов пользователей посмотрели драму с Сарой Полсон в главной роли. Таким образом сериал показал лучший старт среди новых шоу сервиса, вышедших в этом году.

"Сестра Рэтчед" обогнала "Академию Амбрелла" которая за месяц привлекла 45 млн пользователей, а также первые сезоны сериалов "Половое воспитание" и "Ты" – их посмотрели около 40 млн зрителей.

"Сестра Рэтчед" – это приквел фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 1975 года с Джеком Николсоном и Луизой Флетчер. Сериал Райана Мерфи рассказывает предысторию медсестры Милдред Рэтчед.

По сюжету главная героиня приезжает в Калифорнию и устраивается на работу в психиатрическую больницу в надежде спасти от смертной казни одного из пациентов – своего брата.

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