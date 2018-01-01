Сестры-феминистки и магия: появился трейлер перезагрузки сериала "Зачарованные"

Перезагрузка сериала выйдет на экраны осенью. В сериях будет много юмора, феминизма и спецэффектов

"Зачарованные". Постер к сериалу

Фанаты оригинального сериала "Зачарованные" (или в некоторых переводах "Все женщины – ведьмы") уже с нетерпением ждут и его перезагрузки, которую анонсировали еще зимой. Так вот, телеканал CW выпустил первый полный трейлер ремейка культового мистического сериала.

Сюжет строился вокруг приключений трех сестер-ведьм из рода Халливелл — Прю, Пайпер и Фиби, а позже, после гибели старшей из троицы, — Пейдж. "Зачарованные" выходили с 1998 по 2006 год, а главные роли в нем исполняли Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс, Алисса Милано и Роуз Макгоуэн.

Новая же история будет посвящена сестрам Мэгги, Мэл и Мейси. Их сыграли 34-летняя Мелони Диас, 28-летняя Мадлен Манток и 22-летняя Сара Джеффри. Также в перезагрузке снялся Руперт Эванс, известный по сериалу Amazon "Человек в высоком замке".

Создатели нового сериала отметили, что он будет "фееричным, веселым и феминистским". В конце ролика указано, что эпизоды будут выходит по воскресеньям, начиная с осени. Точная дата официальной премьеры пока не известна.

Напомним, звезды сериала Алисса Милано и Шеннен Доэрти на съемочной площадке враждовали и только через 15 лет помирились.