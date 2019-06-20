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Сеть покорила неизвестная песня в исполнении Фредди Меркьюри

В сети появилась ранее неизданная композиция группы Queen

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри
Фото: Getty Images

В сети появилась ранее неизданная композиция группы Queen в исполнении Фредди Меркьюри Time Waits For No One. Ее опубликовали на YouTube-канале коллектива. Отметим, что ранее в широкий прокат вышел фильм "Богемская рапсодия" о жизни и творчестве Фредди Меркьюри.

Смотрите видео о том, как бывшая Фредди Меркьюри разбогатела на 50 миллионов долларов:

Композиция была записана в 1986 году для концептуального альбома Time, основой для которого стал одноименный мюзикл Дэйва Кларка. Композиция включает голос Меркьюри, фортепианную партию и голоса бэк-вокалистов.

"Впервые после четырех десятков, проведенных глубоко в архиве, ранее не издававшаяся версия Time… наконец появилась благодаря двухлетней работе всемирно известного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди", – отмечается в приписке к видео.

Напомним, ранее британская группа Queen опубликовала концертное видео песни Fat Bottomed Girls в исполнении легендарного Фредди Меркьюри.

Отметим, что легендарный вокалист Фаррух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946 года. Он прожил всего 45 лет, но оставил большой след в мировой истории, став настоящей рок-звездой на многие десятилетия. Мы вспоминали самые яркие его хиты.

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видео queen Фредди Меркьюри
Источник: Сегодня
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