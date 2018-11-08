Сева Новгородцев рассказал о письме, которое ему прислали из СССР в бутылке по морю

Культовый радиоведущий ВВС рассказал о том, как ему присылали письма фанаты из-за Железного занавеса

Сева Новгородцев. Фото: seva.ru

Невероятно популярный в 70-80-х и даже 90-х радиоведущий ВВС Сева Новгородцев, который уже в субботу, 10 ноября, даст концерт в одном из столичных пабов, рассказал в интервью Сегодня.Lifestyle о том, как ему писали слушатели, и куда потом делась вся эта корреспонденция.

- История этих писем и входит в основной рассказ на концерте. Одним из самых ярких был случай с письмом в бутылке. Кто-то, проходя мимо британских берегов на корабле, запечатал письмо в стеклянную бутылку, залил пробку сургучом и выбросил в море. Ее прибило к английскому берегу, кто-то нашел, увидел, что сургуч, письмо внутри – все серьезно. Откупорил, достал бумагу, а там от руки написано по-русски: "Би-Би-Си, Сева Новгородцев". Письмо это отдали на почту, там перевели и позвонили в студию ВВС, оттуда в иновещание, затем в Русскую службу – и так по цепочке меня и отыскали. Я это письмо в передачу включил, так трогательно было.

Потом много раз мне присылали письма люди с нарушением зрения, их письма были шрифтом Брайля написаны. Такую корреспонденцию отправляли в Королевский институт слепых, где их тоже переводили на русский, и потом отсылали мне.

Лучшие из писем я выпускал в эфир, но абсолютно все складывал в коробки и возил за собой с квартиры на квартиру, не мог выбросить. Но мне удалось все их пристроить в архив Гуверовского института в США – 120 кг бумаги. И я с гордостью рассказываю, что все эти письма от моих слушателей занимают сейчас в архиве шесть метров и 34 сантиметра полочного пространства. И я говорю, что лет через 300 кто-нибудь по этим письмам защитит кандидатскую или докторскую, ведь это документ эпохи.

Уже не будет клечатой бумаги с розовыми полями, авторучек с фиолетовыми чернилами. А самое главное, не будет того забитого советского поколения, которое благодаря нашей переписке из-под глыб начало выбираться. Меня когда спросили в архиве, как вашу коллекцию назвать, я сказал: "Становление молодежного сознания в 70-80-90-е годы ХХ столетия в СССР". В принципе, не зря прожил (смеется).

К слову, все письма, которые выходили в эфир, я прикалывал к сценарию. И у меня сейчас эти 20 с лишним папок хранятся дома. Я их скоро начну пересматривать, поскольку для написания книги нужны будут материалы. Там были совершенно гениальные письма.

Был такой период, когда во времена Рональда Рейгана американцы начали размещать у себя крылатые ракеты. Советский Союз таких не имел, и сильно нервничал, поэтому власть придумала акцию – в "Комсомольской правде" и других молодежных газетах разместили письмо, написанное от руки, в котором было обращение к президенту США от имени советского молодого человека, начинавшееся словами "Dear Mister President…", а дальше говорилось, что "я за мир", "я против этих ракет" и так далее. Его нужно было из газеты вырезать, подписать и отправить.

Сева Новгородцев Фото: seva.ru

Такие письма шли десятками тысяч, и на центральном почтамте, где всегда сидели КГБ-шники, проверявшие всю корреспонденцию, идущую за пределы страны, их пропускали без всякой проверки. И один 14-летний юноша из Ленинградской области понял это, и точно в таком же стиле написал письмо, начинавшееся такими же словами "Dear Mister President…" – а дальше латиницей, но русскими словами "Privet Seva…" – и это письмо проскочило. А после него еще много таких приходило, так что мы играли с советской властью в прятки – весело было.

Полное интервью Севы Новгородцева для Сегодня.Lifestyle вы можете прочесть по ссылке.