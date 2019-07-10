Шарлиз Терон и Хелен Миррен сыграют в "Форсаже 9"

Актрисы вернуться к своим ролям из восьмой части

Кадр из фильма "Форсаж 8" Фото: YouTube

Все больше подробностей мы узнаем о новом фильме кинофраншизы "Форсаж". Так, уже известно, что съемки девятой части "Форсажа" успешно стартовали. Теперь же исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

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Об этом Вин Дизель сообщил в своем Instagram.

8 Июл 2019 в 5:09 PDT INSTAGRAM (@vindiesel)

Режиссером "Форсажа 9" будет Джастин Лин, снявший четыре фильма франшизы. Мировая премьера ленты запланирована на 2020 год. Также Дизель поделился видеороликами со съемочной площадки. Так, на кадрах видео мы видим актрису Мишель Родригес и Теджа Паркера.

5 Июл 2019 в 6:42 PDT INSTAGRAM (@vindiesel)

Отметим, что в восьмой части "Форсажа" Терон исполняла роль кибертеррористки Сайфер, а Миррен – мамы Оуэна и Декарда Шоу.

Напомним, бывший чемпион WWE и звезда фильма "Бамблби" Джон Сина официально подписал контракт на участие в девятом "Форсаже". Кроме того, студия Universal будет готовить спин-офф, посвященный героине Шарлиз Терон.

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