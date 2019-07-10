Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шарлиз Терон и Хелен Миррен сыграют в "Форсаже 9"

Актрисы вернуться к своим ролям из восьмой части

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Кадр из фильма "Форсаж 8"
Кадр из фильма "Форсаж 8"
Фото: YouTube

Все больше подробностей мы узнаем о новом фильме кинофраншизы "Форсаж". Так, уже известно, что съемки девятой части "Форсажа" успешно стартовали. Теперь же исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

Смотрите видео о том, как ФБР переписывало в Голливуде сценарии фильмов:

Об этом Вин Дизель сообщил в своем Instagram.

INSTAGRAM (@vindiesel)

Режиссером "Форсажа 9" будет Джастин Лин, снявший четыре фильма франшизы. Мировая премьера ленты запланирована на 2020 год. Также Дизель поделился видеороликами со съемочной площадки. Так, на кадрах видео мы видим актрису Мишель Родригес и Теджа Паркера.

INSTAGRAM (@vindiesel)

Отметим, что в восьмой части "Форсажа" Терон исполняла роль кибертеррористки Сайфер, а Миррен – мамы Оуэна и Декарда Шоу.

Напомним, бывший чемпион WWE и звезда фильма "Бамблби" Джон Сина официально подписал контракт на участие в девятом "Форсаже". Кроме того, студия Universal будет готовить спин-офф, посвященный героине Шарлиз Терон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появились яркие подробности женского спин-оффа "Форсажа" "Форсаж" обзаведется женским спин-оффом Декард Шоу уже в деле: появился яркий кадр со съемок спин-оффа "Форсажа" Братья покойного Пола Уокера хотят вернуть его героя в новый "Форсаж"
форсаж хелен миррен вин дизель Шарлиз Терон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 07:35Техно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляFood

Что приготовить из черники: ТОП-5 летних рецептов

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

Новости партнеров

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь