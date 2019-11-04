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Шарлиз Терон, Рене Зельвеггер, Антонио Бандерас: полный список лауреатов премии Hollywood Film Awards

Премия Hollywood Film Awards 2019 считается своеобразным стартом сезона кинонаград

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images

Недавно прошла церемония награждения премии "Эмми 2019", а теперь в США объявили победителей Hollywood Film Awards, церемония награждения которой прошла в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте награды. Ведущим церемонии награждения стал американский актер и комик Роб Риггл.

Также узнайте подробности церемонии награждения премии "Грэмми 2019":

Отметим, что премия Hollywood Film Awards 2019 считается своеобразным стартом сезона кинонаград. Среди тех, кому в этом году достались награды, оказались и Антонио Бандерас, Рене Зеллвегер, Аль Пачино и Лора Дерн и другие.

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Победители Hollywood Film Awards 2019: полный список

  • Карьерные достижения — Шарлиз Терон
  • Лучший актер — Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Лучший актер второго плана — Аль Пачино ("Ирландец")
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн ("Брачная история")
  • Лучший блокбастер — "Мстители: Финал"
  • Лучшая песня — Pharrell Williams, Letter to My Godfather ("Черный крестный отец")
  • Лучший фильммейкер — Пон Джун Хо ("Паразиты")
  • Лучший продюсер — Эмма Тиллинджер Коскофф ("Ирландец")
  • Лучший режиссер — Джеймс Мангольд ("Форд против Феррари")
  • Лучший сценарист — Энтони Маккартен ("Два папы")
  • Лучший сценарист-новичок — Шайя Ла Баф ("Милый мальчик")
  • Лучший актерский прорыв — Тарон Эджертон ("Рокетмен")
  • Лучший прорыв актрисы — Синтия Эриво ("Гарриет")
  • Лучший режиссер-новичок — Оливия Уайлд (Booksmart)
  • Лучшая анимация — "История игрушек 4"
  • Лучшие сьемки — Михай Малаймаре-младший ("Кролик Джоджо")
  • Лучший композитор — Рэнди Ньюман ("Брачная история")
  • Лучший монтаж — Майкл МакКускер и Эндрю Бакленд ("Форд против Феррари")
  • Лучшие визуальные эффекты — Пабло Хельман ("Ирландец")
  • Лучший звук — Дональд Сильвестр, Пол Мэсси, Дэвид Джаммарко и Стивен А. Морроу ("Форд против Феррари")
  • Лучший дизайн костюмов — Анна Мэри Скотт Роббинс ("Аббатство Даунтон")
  • Лучший макияж и прически — Лиззи Янни-Георгиу, Тапио Салми и Барри Гауэр ("Рокетмен")
  • Лучший продакшн — Ра Винсент ("Кролик Джоджо")

Стоит отметить, что на красной дорожке церемонии Hollywood Film Awards 2019 появились лауреаты Шарлиз Терон, Лора Дерн, Шайя Ла Баф, Оливия Уайльд, Синтия Эриво, Фаррелл Уильямс, Рене Зеллвегер и Антонио Бандерас с возлюбленной, а также гости вечера Мартин Скорсезе, Николь Кидман, Дженнифер Гарнер, Кристиан Бэйл, Сиенна Миллер и другие.

Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
Звезды на церемонии награждения премии Hollywood Film Awards
Фото: Getty Images
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Напомним также, что Американская киноакадемия уже объявила дату проведения следующей церемонии награждения премии "Оскар". 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

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