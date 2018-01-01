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Шарлиз Терон сыграет журналистку-врага Трампа, взявшую интервью у Путина

Проект пока безымянный, но очень перспективный и масштабный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
Шарлиз Терон. Фото: AFP
Шарлиз Терон. Фото: AFP

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон, которая недавно снялась в криминальной комедии "Опасный бизнес", также снимется в новом пока что безымянном байопике, посвященном бывшей ведущей канала Fox News Мегин Келли. Так вот Терон сыграет эту журналистку.

Фильм снимет Джей Роуч ("Грязная кампания за честные выборы") по сценарию Чарльза Рэндольфа ("Игра на понижение").

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Журналистка освещала предвыборную гонку 2016 года и привела в ярость Дональда Трампа, задавая ему неудобные вопросы. Перепалка с будущим президентом США стоила женщине карьеры на канале Fox News. В 2017 году Мегин Келли перешла на работу в NBC News, ее первым заданием стало эксклюзивное интервью с президентом России Владимиром Путиным. 

Напомним, Шарлиз Терон также сыграла многодетную мать в комедии "Талли". Ради этой роли Шарлиз пришлось существенно набрать в весе – она поправилась на 20 килограмм.

Смотрите, какие трудности пришлось пережить Шарлиз Терон:

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