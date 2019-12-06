Shazam назвал ТОП-5 самых популярных треков года

Первую строчку заняла Билли Айлиш со своей песней Bad Guy

Клип Билли Айлиш Фото: YouTube

Музыкальный сервис Shazam решил подвести итоги 2019 года и составить свой рейтинг. Его представители проанализировали активность меломанов по каждому треку, который вышел в ротацию за последние 12 месяцев.

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Рейтинг возглавила 17-летняя американка Билли Айлиш. Первую строчку Shazam зажигательной Билли Айлиш удалось занять благодаря своему треку Bad Guy, клип к которому собрал почти 700 миллионов просмотров.

Вторую строчку в рейтинге музыкального сервиса Lewis Capaldi. Ворваться в престижный чарт ему помог успешный трек Someone You Loved. Премьера песни состоялась в феврале 2019 года и собрала около 80 миллионов просмотров на ютуб-канале артиста.

Бронзой в рейтинге Shazam теперь может похвастаться австралийская певица Tones. Занять престижную ступень помогла песня Dance Monkey.

На четвертой строчке меломаны могут увидеть ремикс на песню Calma, который исполнили Pedro Capo и Farruko. Клип к композиции собрал около 2 миллиардов просмотров, поэтому не случайно попал в список музыкального сервиса.

Пятерку победителей закрывает совместная работа двух групп Meduza и Goodboys. Музыканты записали трек Piece Of Your Heart, который получил бешеную популярность в мире.

Напомним, что в Севилье состоялась церемония награждения престижной премией MTV Europe Music Awards. Билли Айлиш также получила награду.

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