Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

Сегодня.Lifestyle предлагают короткие щедривки на русском и украинском языках

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

14 января наступает Старый Новый год. А накануне, 13 января, отмечают Щедрый вечер и в этот день принято щедровать.

Старый Новый год, что нужно знать:

Сегодня.Lifestyle предлагают короткие щедривки на русском и украинском языках.

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не кусай и не ломай,

А по целому давай.

***

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

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***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер.

***

Щедрик, щедрик, Дайте вареник, Грудочку кашки, Кільце ковбаски. Дайте кишку, З’їм в затишку. ("Дайте ковбасу, А то хату рознесу!" – промовляючи)

Щедривки на Старый Новый год Фото: Depositphotos

***

Щедрик добрий, я не гірший Дайте млинця, котрий більший! Що щедрушка-то пампушка, Що й щедрик-то вареник.

***

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка-то пончик,

Что щедрик-то вареник.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделали подборку щедривок для детей и взрослых на русском и украинском языках.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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