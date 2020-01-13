Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020
Сегодня.Lifestyle предлагают короткие щедривки на русском и украинском языках
14 января наступает Старый Новый год. А накануне, 13 января, отмечают Щедрый вечер и в этот день принято щедровать.
Старый Новый год, что нужно знать:
Сегодня.Lifestyle предлагают короткие щедривки на русском и украинском языках.
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не кусай и не ломай,
А по целому давай.
***
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
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***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, добрый вечер.
***
Щедрик, щедрик, Дайте вареник, Грудочку кашки, Кільце ковбаски. Дайте кишку, З’їм в затишку. ("Дайте ковбасу, А то хату рознесу!" – промовляючи)
***
Щедрик добрий, я не гірший Дайте млинця, котрий більший! Що щедрушка-то пампушка, Що й щедрик-то вареник.
***
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
Напомним, Сегодня.Lifestyle сделали подборку щедривок для детей и взрослых на русском и украинском языках.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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