"Шерлок Холмс 3" уже в работе: как Роберт Дауни-младший готовится к своей роли

Премьера фильма была анонсирована на 2020 год

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

Американский актер Роберт Дауни-младший, который весной снялся в забавном костюме кролика, на днях четко дал понять, что процесс с третьей частью фильма о Шерлоке Холмсе уже пошел.

Дело в том, что актер выложил в своем Twitter небольшое видео, показавшись в образе детектива Холмса и подписав запись:

"Практикую мое Шерлок-лицо".

В комментариях, конечно же, просто бум радости и негодования. Кроме того,приятные намеки артист рассыпал в социальных сетях и ранее, выкладывая старые "шерлоковские" фото.

Правда, на этом новости о фильме заканчиваются. Еще весной кинокомпания Warner Bros. анонсировала третью часть. Естественно, к своим ролям вернутся Дауни-младший и Джуд Лоу. Героиня Рэйчел МакАдамс Ирен Адлер пока что на уровне слухов (ведь во второй части ее убил профессор Мориарти).

По режиссеру ленты тоже пока все тихо. Гай Ричи в кресле постановщика не значится. Сценарием занимался Крис Бренкето, начинавший на молодежном "мыле" "Беверли-Хиллз 90210" и "Секретных материалах", сочинивший ремейк "Особи", "Гангстера" с Фишборном, и далее работавшего на "Нарко" и "Ганнибале".

Сюжет закрыт. Известно лишь, что действие картины развернется через девять лет после второй части. Премьера фильма была анонсирована на 2020 год.

Practicing my Sherlock face. pic.twitter.com/Vs7kGF70Re — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 19 август 2018 г.

Напомним, Роберт Дауни-младший подтвердил свой статус одного из самых высокооплачиваемых актеров современного кинематографа. Всего за 15 минут экранного времени Дауни мл. получил 10 миллионов долларов, значительно больше, чем другие его коллеги по проекту.