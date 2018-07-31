Шесть рекордов, природа – враг и друг и тайны традиций: как прошел XXV гуцульский фестиваль

XXV Международный гуцульский фестиваль прошел с размахом

XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба

В Карпатах отгремел XXV Международный гуцульский фестиваль. Гуцулы показали высший класс, ведь фестиваль длился целых девять дней: каждый день новая локация, новые соревнования и новые рекорды. А их там было целых шесть! Чтобы быть в гуще событий, гости, и участники фестиваля разместились в отеле Romantik Spa Hotel. Побывал на этом фестивале в Яремче и корреспондент "Сегодня".

Все, кто не пропустил ни единого дня фестиваля – танцевали аркан, мастерили топорики, подковывали лошадей, дегустировали сыры и вина, посещали ярмарки и мастер-классы, а также побывали на настоящей гуцульской свадьбе. По словам координатора Международного гуцульского фестиваля Ивана Гаврона, в этом году он было одним из самых масштабных и этим самым установил рекорд. Дело в том, что фестиваль стал самым длительным гуцульским фестивалем.

"Все кипит, танцует и поет!", – так лаконично описал это событие Иван Гаврон.

Погода, конечно, вносила свои коррективы в это действо: не всем удавалось доехать до нужных локаций или же провести соревнования. Однако, это не стало преградой в общем веселье и других конкурсах.

Первые дни и первые рекорды

"Неужели из-за этого дождя мы не увидим даже горы?" – первое, что пришло в голову по дороге к Яремче. Дождь лил практически без передышки, и мрачная погода диктовала такой же мрачный настрой. Однако, уже в первые фестивальные дни ноги сами несли к кругу юношей и мужчин, которые задорно и упорно танцевали национальный гуцульский танец – аркан; к музыкантам, которые подбадривали всех своей веселой музыкой; к столам, которые просто ломились от гуцульских угощений и национальных блюд. Их там действительно было немало – бануш, зупа (грибная юшка), гуцульский борщ с белой свеклой, карпатские сыры, гуцульские голубцы, сало (куда же без него), пряники. А какие же угощения пройдут без традиционных горячительных напитков – медовухи и вин. Ведь, медовуха в Карпатах – это как виски в Шотландии.

И действительно, в карпатском городке Татаров, где и проходили одни из первых соревнований, а также в Полянице были установлены два рекорда Украины: первый – на самый длительный гуцульский танец аркан, второй – на массовое угощение блюдами, приготовленными на огне.

Самыми выносливыми в танце стали только двое – 14-летний Алексей и 18-летний Ярослав. Они без перерыва танцевали 1 час и 5 минут. Национальный рекорд зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины.

Танец аркан Фото: пресс-служба

На высокогорье в Ворохте зафиксировали еще один рекорд Украины – одновременно 43 гуцула соревновались на стойкость и силу с традиционными топориками – бартками. А вот в Полянице установили рекорд на самое массовое угощение гуцульскими блюдами, приготовленными на огне.

Гуцульские вкусности Фото: пресс-служба

Для гостей фестиваля приготовили пять баранов на вертеле, 100 литров ухи из баранины, 150 порций супа из белых грибов, 60 литров бануша и другие гуцульские блюда. За считанные часы от этих лакомств остались только крошки. Справедливости ради сказать, от плохого же настроения не осталось ничего. Тем более, что погода все-таки улыбнулась всем, кто присутствовал на фестивале и уже на следующий день вместо дождевика в рюкзаке смело поселились солнцезащитные очки.

Гуцульская свадьба и дегустация сыров на полонині

Следующий фестивальный день был не менее интересный, ведь многим удалось побывать на настоящей традиционной гуцульской свадьбе. В Яремче местный ансамбль показал настоящее обрядовое действо, где воссоздал все этапы настоящей гуцульской свадьбы: благословение невесты и жениха, танцы старост с деревцами (традиционно у гуцулов это любое хвойное дерево – ред.), завивание молодой, венчание, складка, и т.д. Многим даже удалось поучаствовать в этом действии – кто мог, тот пустился в пляс вместе артистами в красочных костюмах, а кто предпочитал пассивное участие – мастерил венки на мастер-классах.

Гуцульская свадьба Фото: пресс-служба

Очередной же Национальный рекорд Украины в рамках гуцульского фестиваля установили в селе Микуличин во время праздника "Полонинский клич" – "Наибольшее количество чабанов в долине". На полонине Горган вместе собралось 37 ватагов (пастухи, сыроделы – ред.), представивших свою продукцию – карпатские виды сыров. Добираться, честно говоря, было сложно, ведь после дождей грунтовая дорога превратилась в сложнопроходимую топь.

Все, кто смогли добраться в долину, увидели, как пасут коз и овец, пообщались с местными сыроделами, попробовали различные виды сыров, бануш запеченную картошку и лепешки с медом.

Виды гуцульских сыров Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что конкурс на лучший гуцульский сыр проходил впервые в рамках Международного гуцульского фестиваля. Тут были представлены такие виды сыров, как будз (копченый сыр от слова "будиться, коптиться", этот сыр коптиться 6-8 дней – ред.), вурда, а также брынза. Победитель конкурса на лучший сыр даже открыл секрет своего приготовления сыра. На фестивале он представлял брынзу и вурду, хотя готовит еще и будз.

"Чтобы вышел 1 кг сыра будз – нужно 10 литров молока. Обычно мы берем 40% коровьего на 60% овечьего молока. Сыр мы изготовляем по старинной технологии, которой более 300 лет. Свежее молоко ставим в деревянную посуду. Там его глигаем (сворачиваем – ред.). После того, как молоко свернется, сыр перекладываем в марлю и он там немного просыхает. Далее сыр ставим в дым на 3-4 дня. Затем оставляем в помещении на 15-20 дней. Вот вам сыр будз готовый к употреблению", – рассказал победитель конкурса на лучший гуцульский сыр.

Кони привередливые, ярмарка и концерт

Далее гуляния и очередной конкурс перекочевали на полонину "Перцы" в село Яблуница. Тут был установлен шестой рекорд фестиваля – на самую длинную колонну из гуцульского гужевого транспорта. Фиры, брички и фиакры выстроились на 109 метров и 20 сантиметров. Все участники выстроились в колонну и так двигались от начала села Яблуницы до места локации "Перцы".

Параллельно с этим рекордом состоялся и конкурс на лучшее транспортное средство гуцулов. Тут уже оценивали как транспорт, так и саму лошадку. За 1-е место победитель получил жеребенка (стоит он сейчас около 10 тысяч гривен – ред.). За 2-е место участнику дарили седло( как рассказали местные – седло сейчас стоит 300-500 долларов – ред.). А вот за 3-е место давали упряж, которая тоже стоит около 8-10 тысяч гривен. Как рассказал сельский глава с. Яблуныци Роман Павлечко, этот конкурс проводился впервые.

Участники конкурса со своими лошадьми Фото: пресс-служба

"В этом конкурсе учитывался внешний вид транспортного средства (коня, сбруи, транспортного средства), ветеринар смотрел состояние коня, жюри оценивало внешний вид хозяина. Оценивать было непросто, ведь у каждого транспортного средства свое специальное предназначение. Например, фира для того, чтобы перевозить какой-то груз, фиакр и карета более представительского класса для перевозки людей", – отметил Роман Павлечко.

Стоит отметить, что некоторые креативные участники даже встроили в свои кареты и брички настоящие динамики! С ветерком и с музыкой, так сказать! И это жюри тоже учитывало.

Карета с динамиком Фото: Алина Устиловская

На лошадей посмотрели, но и о себе не забыли. Все желающие попробовали коня подковывать да и саму подкову изготовить. Кто оказался не таким смелым, то просто заглянул в гончарскую мастерскую и в лавку с традиционными сувенирами. Погода откровенно говорила, что дождевик нужно оставить в чемодане, а взять с собой шляпу или панамку.

Ярмарка в Яремче Фото: пресс-служба

Последние дни гуцульского фестиваля проходили в самом городе Яремче. В центре города разместилась ярмарка, где можно было не только купить сувениры, вкусности, чаи и вина, но и попробовать все это на зуб. Цены на некоторые товары откровенно кусались, но где еще можно купить настоящую качественную вышиванку с ручной вышивкой? Закончилось масштабное действо фестиваля звонким концертом в центре города, на котором выступали местные коллективы и украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян.

"Никто не остался равнодушным к этому фестивалю. Все населенные пункты яремчанщины принимали активное участие в организации и проведении конкурсов. На подготовку ушло много времени. Организационный комитет обсуждал подготовку фестиваля еще перед Новым годом, а потом еще после рождественских праздников. Восстановление традиций и культуры Украины очень важны. Все подобные фестивали делают грандиозное дело – они объединяют нас как нацию, как народ", – отметил координатор Международного гуцульского фестиваля Иван Гаврон.

Сувениры, подарки, угощения, вино и хорошие веселые впечатления и воспоминания удалось вместить в четыре сумки, вместо одной, с которой и начиналось путешествие. Дождевик лежал в недрах чемодана, а в Киев ехал багаж знаний из гуцульских традиций, обрядов и гостеприимства.

XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба XXV Международный гуцульский фестиваль. Фото: пресс-служба 1/12

Напомним, во время рождественских выходных Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталия Бучинская и Татьяна Гончарова побывали в Яремче, где уже в пятый раз прошел зимний этно-фестиваль Winter Romantik Fest.