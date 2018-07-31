Шесть рекордов, природа – враг и друг и тайны традиций: как прошел XXV гуцульский фестиваль
XXV Международный гуцульский фестиваль прошел с размахом
В Карпатах отгремел XXV Международный гуцульский фестиваль. Гуцулы показали высший класс, ведь фестиваль длился целых девять дней: каждый день новая локация, новые соревнования и новые рекорды. А их там было целых шесть! Чтобы быть в гуще событий, гости, и участники фестиваля разместились в отеле Romantik Spa Hotel. Побывал на этом фестивале в Яремче и корреспондент "Сегодня".
Все, кто не пропустил ни единого дня фестиваля – танцевали аркан, мастерили топорики, подковывали лошадей, дегустировали сыры и вина, посещали ярмарки и мастер-классы, а также побывали на настоящей гуцульской свадьбе. По словам координатора Международного гуцульского фестиваля Ивана Гаврона, в этом году он было одним из самых масштабных и этим самым установил рекорд. Дело в том, что фестиваль стал самым длительным гуцульским фестивалем.
Погода, конечно, вносила свои коррективы в это действо: не всем удавалось доехать до нужных локаций или же провести соревнования. Однако, это не стало преградой в общем веселье и других конкурсах.
Первые дни и первые рекорды
"Неужели из-за этого дождя мы не увидим даже горы?" – первое, что пришло в голову по дороге к Яремче. Дождь лил практически без передышки, и мрачная погода диктовала такой же мрачный настрой. Однако, уже в первые фестивальные дни ноги сами несли к кругу юношей и мужчин, которые задорно и упорно танцевали национальный гуцульский танец – аркан; к музыкантам, которые подбадривали всех своей веселой музыкой; к столам, которые просто ломились от гуцульских угощений и национальных блюд. Их там действительно было немало – бануш, зупа (грибная юшка), гуцульский борщ с белой свеклой, карпатские сыры, гуцульские голубцы, сало (куда же без него), пряники. А какие же угощения пройдут без традиционных горячительных напитков – медовухи и вин. Ведь, медовуха в Карпатах – это как виски в Шотландии.
И действительно, в карпатском городке Татаров, где и проходили одни из первых соревнований, а также в Полянице были установлены два рекорда Украины: первый – на самый длительный гуцульский танец аркан, второй – на массовое угощение блюдами, приготовленными на огне.
Самыми выносливыми в танце стали только двое – 14-летний Алексей и 18-летний Ярослав. Они без перерыва танцевали 1 час и 5 минут. Национальный рекорд зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины.
На высокогорье в Ворохте зафиксировали еще один рекорд Украины – одновременно 43 гуцула соревновались на стойкость и силу с традиционными топориками – бартками. А вот в Полянице установили рекорд на самое массовое угощение гуцульскими блюдами, приготовленными на огне.
Для гостей фестиваля приготовили пять баранов на вертеле, 100 литров ухи из баранины, 150 порций супа из белых грибов, 60 литров бануша и другие гуцульские блюда. За считанные часы от этих лакомств остались только крошки. Справедливости ради сказать, от плохого же настроения не осталось ничего. Тем более, что погода все-таки улыбнулась всем, кто присутствовал на фестивале и уже на следующий день вместо дождевика в рюкзаке смело поселились солнцезащитные очки.
Гуцульская свадьба и дегустация сыров на полонині
Следующий фестивальный день был не менее интересный, ведь многим удалось побывать на настоящей традиционной гуцульской свадьбе. В Яремче местный ансамбль показал настоящее обрядовое действо, где воссоздал все этапы настоящей гуцульской свадьбы: благословение невесты и жениха, танцы старост с деревцами (традиционно у гуцулов это любое хвойное дерево – ред.), завивание молодой, венчание, складка, и т.д. Многим даже удалось поучаствовать в этом действии – кто мог, тот пустился в пляс вместе артистами в красочных костюмах, а кто предпочитал пассивное участие – мастерил венки на мастер-классах.
Очередной же Национальный рекорд Украины в рамках гуцульского фестиваля установили в селе Микуличин во время праздника "Полонинский клич" – "Наибольшее количество чабанов в долине". На полонине Горган вместе собралось 37 ватагов (пастухи, сыроделы – ред.), представивших свою продукцию – карпатские виды сыров. Добираться, честно говоря, было сложно, ведь после дождей грунтовая дорога превратилась в сложнопроходимую топь.
Все, кто смогли добраться в долину, увидели, как пасут коз и овец, пообщались с местными сыроделами, попробовали различные виды сыров, бануш запеченную картошку и лепешки с медом.
Стоит отметить, что конкурс на лучший гуцульский сыр проходил впервые в рамках Международного гуцульского фестиваля. Тут были представлены такие виды сыров, как будз (копченый сыр от слова "будиться, коптиться", этот сыр коптиться 6-8 дней – ред.), вурда, а также брынза. Победитель конкурса на лучший сыр даже открыл секрет своего приготовления сыра. На фестивале он представлял брынзу и вурду, хотя готовит еще и будз.
"Чтобы вышел 1 кг сыра будз – нужно 10 литров молока. Обычно мы берем 40% коровьего на 60% овечьего молока. Сыр мы изготовляем по старинной технологии, которой более 300 лет. Свежее молоко ставим в деревянную посуду. Там его глигаем (сворачиваем – ред.). После того, как молоко свернется, сыр перекладываем в марлю и он там немного просыхает. Далее сыр ставим в дым на 3-4 дня. Затем оставляем в помещении на 15-20 дней. Вот вам сыр будз готовый к употреблению", – рассказал победитель конкурса на лучший гуцульский сыр.
Кони привередливые, ярмарка и концерт
Далее гуляния и очередной конкурс перекочевали на полонину "Перцы" в село Яблуница. Тут был установлен шестой рекорд фестиваля – на самую длинную колонну из гуцульского гужевого транспорта. Фиры, брички и фиакры выстроились на 109 метров и 20 сантиметров. Все участники выстроились в колонну и так двигались от начала села Яблуницы до места локации "Перцы".
Параллельно с этим рекордом состоялся и конкурс на лучшее транспортное средство гуцулов. Тут уже оценивали как транспорт, так и саму лошадку. За 1-е место победитель получил жеребенка (стоит он сейчас около 10 тысяч гривен – ред.). За 2-е место участнику дарили седло( как рассказали местные – седло сейчас стоит 300-500 долларов – ред.). А вот за 3-е место давали упряж, которая тоже стоит около 8-10 тысяч гривен. Как рассказал сельский глава с. Яблуныци Роман Павлечко, этот конкурс проводился впервые.
"В этом конкурсе учитывался внешний вид транспортного средства (коня, сбруи, транспортного средства), ветеринар смотрел состояние коня, жюри оценивало внешний вид хозяина. Оценивать было непросто, ведь у каждого транспортного средства свое специальное предназначение. Например, фира для того, чтобы перевозить какой-то груз, фиакр и карета более представительского класса для перевозки людей", – отметил Роман Павлечко.
Стоит отметить, что некоторые креативные участники даже встроили в свои кареты и брички настоящие динамики! С ветерком и с музыкой, так сказать! И это жюри тоже учитывало.
На лошадей посмотрели, но и о себе не забыли. Все желающие попробовали коня подковывать да и саму подкову изготовить. Кто оказался не таким смелым, то просто заглянул в гончарскую мастерскую и в лавку с традиционными сувенирами. Погода откровенно говорила, что дождевик нужно оставить в чемодане, а взять с собой шляпу или панамку.
Последние дни гуцульского фестиваля проходили в самом городе Яремче. В центре города разместилась ярмарка, где можно было не только купить сувениры, вкусности, чаи и вина, но и попробовать все это на зуб. Цены на некоторые товары откровенно кусались, но где еще можно купить настоящую качественную вышиванку с ручной вышивкой? Закончилось масштабное действо фестиваля звонким концертом в центре города, на котором выступали местные коллективы и украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян.
"Никто не остался равнодушным к этому фестивалю. Все населенные пункты яремчанщины принимали активное участие в организации и проведении конкурсов. На подготовку ушло много времени. Организационный комитет обсуждал подготовку фестиваля еще перед Новым годом, а потом еще после рождественских праздников. Восстановление традиций и культуры Украины очень важны. Все подобные фестивали делают грандиозное дело – они объединяют нас как нацию, как народ", – отметил координатор Международного гуцульского фестиваля Иван Гаврон.
Сувениры, подарки, угощения, вино и хорошие веселые впечатления и воспоминания удалось вместить в четыре сумки, вместо одной, с которой и начиналось путешествие. Дождевик лежал в недрах чемодана, а в Киев ехал багаж знаний из гуцульских традиций, обрядов и гостеприимства.
Напомним, во время рождественских выходных Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталия Бучинская и Татьяна Гончарова побывали в Яремче, где уже в пятый раз прошел зимний этно-фестиваль Winter Romantik Fest.